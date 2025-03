– Foto: Tobias Sellmaier

SG Sonnenhof überzeugt beim Test gegen Eintracht Frankfurt Der Oberligist schlägt den Bundesligisten mit 1:0. Verlinkte Inhalte Bundesliga OL Baden-Württemberg E. Frankfurt Großaspach TSV Essingen

Die SG Sonnenhof Großaspach hat das Testspiel gegen Eintracht Frankfurt bravourös gemeistert. Mit 1:0 siegte das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt am Mittwochabend im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich gegen den Bundesligisten am Ende durch einen Treffer von Volkan Celiktas in der 17. Spielminute. Zwar hatten die Gastgeber einige der Profis für die derzeitige Länderspielpause abgestellt und viele Nachwuchskicker kamen zum Einsatz. Dennoch waren mit Mahmoud Dahoud, Tuta, Niels Nkounkou, Kauã Santos und Jens Grahl auch fünf namhafte Spieler aus dem Bundesliga-Kader mit von der Partie.

Gestern, 19:00 Uhr Eintracht Frankfurt E. Frankfurt SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 0 1 Abpfiff Doch die Aspacher zeigten sich mutig sowie spielfreudig. Lukas Stoppel scheiterte in der 9. Spielminute noch aus kurzer Distanz an der Glanztat von Kauã Santos im Tor der Eintracht, kurz darauf staubte Volkan Celiktas nach einer Ecke ab zur Führung für die SG (17.). Im darauffolgenden Spielabschnitt hatte die Eintracht zwar etwas mehr Ballbesitz, kam aber bis zum Pausenpfiff zu keiner wirklich nennenswerten Aktion.

Nach dem Seitenwechsel hatte Michael Kleinschrodt dann das 2:0 auf dem Fuß, doch der Angreifer scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell mit Jens Grahl (56.). Auf der anderen Seite hatten die Frankfurter wiederum die dicke Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Flatterball von Niels Nkounkou klatschte - zum Glück für die Schwaben - lediglich an die Unterkante der Latte (58.). In der Schlussphase hatten die Aspacher dann gleich mehrfach die Möglichkeit, den Sack vorzeitig zuzumachen, doch sowohl Lukas Stoppel (72.), Arbnor Nuraj (73.) und Valentyn Podolsky (75.) vergaben in kurzer Zeit beste Möglichkeiten. Somit blieb es am Ende beim 1:0-Erfolg der SG Sonnenhof Großaspach, welcher sicherlich nochmal einen kleinen positiven Extra-Schub in Sachen Selbstvertrauen sowie Freude im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben in Liga und Pokal gibt. Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast beim TSV Essingen. Anpfiff der Partie in der Carento Arena in Essingen ist um 15.00 Uhr.