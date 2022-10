SG Sonnenhof - Stuttgarter Kickers: Topduell, das den Namen verdient Vor 5000 Fans verliert der Oberliga-Zweite Großaspach gegen Tabellenführer Stuttgart erst in den letzten Minuten 0:3. Nach früher Führung muss die Elf der Kickers heikle Minuten überstehen, ehe sie am Ende doch noch klar gewinnt.

Am Ende hielten sie dicht und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber dem Verfolger aus dem Fautenhau auf sechs Zähler aus. „Darf ich bereits zur Meisterschaft gratulieren“, fragte der Stadionsprecher Tankred Volkmer bei der Pressekonferenz den Stuttgarter Trainer Mustafa Ünal? „Garantiert nicht, wenn man gesehen hat, wie Großaspach heute aufgetreten ist“, antwortete der 39-Jährige.

„Ich bin unfassbar stolz auf meine Jungs“, anerkannte SG-Trainer Evangelos Sbonias die Leistung seines Teams trotz all seiner Enttäuschung. „Wir hätten das 1:1 machen müssen“, trauerte der 40-jährige Coach der einen oder anderen vergebenen Chance hinterher. Dann gab er Schiedsrichter Lars Erbst noch einen mit: „Die Kickers hätten das Spiel zu zehnt beenden müssen und das Foul an Dominik Salz war ein glasklarer Elfmeter.“ Damit sprach der Trainer die beiden Szenen in der 68. Minute an, die die Aspacher Gemüter arg erhitzten.

Großaspachs Sportvorstand Michael Ferber war mit seiner Elf trotz der am Ende klaren Niederlage zufrieden: „Wir sind den Kickers auf Augenhöhe begegnet, haben aber zum Schluss aufgemacht.“ Das nutzten die Gäste, die schon nach sechs Minuten durch einen abgefälschten Distanzschuss von Kevin Dicklhuber in Führung gegangen waren. Danach zeigten beide Mannschaften, dass sie zurecht die Tabelle anführen.

Ein Sieg, der nicht völlig unverdient war, am Ende aber sicher zwei Tore zu hoch. Schließlich hatte das Topduell lange Zeit Spitz auf Knopf gestanden. Dann machten die Fußballer aus Degerloch mit zwei Kontern und den Toren von Konrad Riehle sowie David Braig in den letzten sieben Minuten aber alles klar.

