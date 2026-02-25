SG Sonnenhof springt im Nachholspiel an die Regionalliga-Spitze

Im Nachholspiel des 21. Spieltags der Regionalliga Südwest hat sich die SG Sonnenhof Großaspach mit einem 2:1 gegen den SC Freiburg II durchgesetzt und damit die Tabellenführung übernommen. Großaspach steht nun bei 43 Punkten aus 21 Spielen und hat damit bei einem Spiel mehr als der bisherige Spitzenreiter SGV Freiberg (41 Punkte aus 20 Spielen) die Spitze erobert. Das Freiberger Nachholspiel folgt in der kommenden Woche.
---
Es war ein Nachholspiel mit unmittelbarer Wirkung auf die Spitze – und Großaspach setzte früh die entscheidenden Akzente. Vor 615 Zuschauern brachte Volkan Celiktas die Gastgeber in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Loris Maier nach und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Großaspach nutzte damit die frühe Phase konsequent und verschaffte sich den Vorsprung, der am Ende den Ausschlag gab.
Der SC Freiburg II antwortete noch vor der Pause und hielt die Partie offen. Fabian Rüdlin verkürzte in der 28. Minute per Handelfmeter auf 2:1. Damit war das Spiel früh wieder eng, die Ausgangslage aber klar: Großaspach verteidigte einen knappen Vorsprung über weite Strecken und brachte ihn ins Ziel.
Unter der Leitung von Schiedsrichter Vincent Schandry sicherte sich Großaspach drei Punkte, die in der Tabelle sofort sichtbar werden. Die Mannschaft steht nun mit 62:30 Toren und 43 Punkten auf Rang eins. Für den SC Freiburg II bleibt es bei 26 Punkten aus 21 Spielen auf Platz 14; das Torverhältnis lautet nun 42:49.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________