SG Sonnenhof springt im Nachholspiel an die Regionalliga-Spitze

---

Es war ein Nachholspiel mit unmittelbarer Wirkung auf die Spitze – und Großaspach setzte früh die entscheidenden Akzente. Vor 615 Zuschauern brachte Volkan Celiktas die Gastgeber in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Loris Maier nach und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Großaspach nutzte damit die frühe Phase konsequent und verschaffte sich den Vorsprung, der am Ende den Ausschlag gab.

Der SC Freiburg II antwortete noch vor der Pause und hielt die Partie offen. Fabian Rüdlin verkürzte in der 28. Minute per Handelfmeter auf 2:1. Damit war das Spiel früh wieder eng, die Ausgangslage aber klar: Großaspach verteidigte einen knappen Vorsprung über weite Strecken und brachte ihn ins Ziel.