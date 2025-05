SG Sonnenhof: "Sind noch lange nicht am Ende unseres Weges"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag zum 31. Spieltag als Meister der aktuellen Oberliga-Spielzeit 2024/25 den VfR Aalen. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 15.30 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir sind überglücklich über das bisher Geleistete und vor allem darauf, dass wir uns bereits zum jetzigen Zeitpunkt den Meistertitel mit dem damit verbundenen Aufstieg sichern konnten. Ich bin unfassbar stolz auf mein Team sowie auf alle Beteiligten, die sich diesen historischen Erfolg auch mehr als verdient haben. Nach all‘ den Feierlichkeiten in den vergangenen Tagen wollen wir nun aber den Fokus wieder einzig und allein auf unser Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfR Aalen richten. Wir erwarten einen attraktiven und vor allem defensiv sehr stabilen Gegner, der uns von Minute eins an herausfordern wird. Wir wollen unseren Zuschauern vor heimischer Kulisse nochmal etwas bieten, sind noch lange nicht am Ende unseres Weges und werden daher auch am Samstag wieder alles raushauen, sodass wir im Anschluss nochmal gemeinsam ein paar schöne Stunden zusammen haben werden.“

Nach wie vor verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auch am Samstag auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch) und Janis Gesell (Rotsperre). Auch Niklas Pollex (Kopfverletzung) wird noch nicht zur Verfügung stehen.

Der Gegner

Aktuell belegt der VfR Aalen mit 51 Punkten aus den bisherigen 30 Saisonspielen den vierten Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei holte das Team von Coach Petar Kosturkov - welcher den Verein zum Saisonende verlassen wird - zuletzt acht Punkte aus den vergangenen fünf Partien und musste sich lediglich einmal geschlagen geben (0:3 beim 1. CfR Pforzheim). Zur neuen Saison wird Ex-Normannia Gmünd Coach Beniamino Molinari den Club der Ostalb als neuer Cheftrainer übernehmen. Das Hinspiel in der aktuellen Saison gewannen die Aspacher nach hitzigen 90 Minuten bei jeweils einem Platzverweis auf jeder Seite im Oktober vergangenen Jahres zu Gast in der Centus Arena am Ende mit 2:0. Michael Kleinschrodt (78.) und Mert Tasdelden (80.) hatten die SG binnen weniger Minuten mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße geführt. Insgesamt trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der VfR Aalen in bislang 17 Partien aufeinander. Dabei ist der direkte Vergleich zwischen beiden Teams mit jeweils sechs Siegen vollkommen ausgeglichen. Fünf weitere Begegnungen endeten Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Felix Stephan (22, TuS Bilfingen) und seinen beiden Assistenten Philipp Dofek und Yannick Preuß.

Rund um die Partie

Nach der Partie findet die offizielle Meister- und Aufstiegsfeier mit der Übergabe der Meisterschale sowie Meisterwimpel durch den Württembergischen Fußballverband (wfv) auf dem Spielfeld der WIRmachenDRUCK Arena statt. Im Anschluss wird auf dem Arena-Vorplatz bei musikalischer Unterhaltung noch gemeinsam gefeiert. Für Speis und Trank wird selbstverständlich gesorgt sein. Auch die offiziellen Meister-Shirts der SG werden an diesem Tag nochmal käuflich zu erwerben sein – solange der Vorrat reicht.

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es noch im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3B direkt an Kasse 3). Diese öffnen am Samstag wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Auch am Samstag informiert die SG außerdem wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Des Weiteren wird es für das Finale im DB Regio-wfv-Pokal am 24. Mai um 14.30 Uhr zu Gast auf der Waldau gegen die TSG Balingen wieder das Angebot eines Fan-Busses geben. Der Vorverkauf hierfür startet ebenfalls beim Top-Spiel am kommenden Samstag. Tickets hierfür sind am Eingangsbereich der Arena direkt am Merchandise-Stand zum Aktionspreis von lediglich 10 EUR zu erwerben.