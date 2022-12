SG Sonnenhof: Sechs Wochen Vorbereitung und fünf Testspiele Fußball-Oberligist aus Großaspach trainiert ab dem 23. Januar wieder.

Der Startschuss fällt am Montag, 23. Januar, mit dem offiziellen Trainingsauftakt. Dieser findet um 16 Uhr in der Arena in Großaspach statt. Anschließend macht sich das Team von Trainer Evangelos Sbonias in fast sechs Wochen neben mehreren Trainingseinheiten sowie fünf geplanten Testspielen fit für den Oberliga-Start ins Jahr 2023. Den vollziehen die Großaspacher mit dem 21. Spieltag am Freitag, 3. März. Um 19 Uhr tritt der Regionalliga-Absteiger im Verfolgerduell beim 1. CfR Pforzheim, der auf dem dritten Rang steht, an.

Das erste Testspiel will die SG Sonnenhof am Samstag, 28. Januar, absolvieren. Um 13.30 Uhr geht es in Althütte gegen den Landesligisten SV Breuningsweiler. Eine Woche später steht die nächste Vorbereitungspartie auf dem Programm. Die Großaspacher treffen am Samstag, 4. Februar, um 14 Uhr auf den Landesliga-Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Der Spielort ist allerdings noch offen. Die dritte Partie der Sbonias-Schützlinge ist am Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr bei der SV Böblingen aus der Landesliga, Staffel 3, geplant.

Am Samstag, 18. Februar, wartet ein deutlich stärkeres Kaliber auf die Großaspacher. Sie treffen um 14 Uhr auf den Ligarivalen FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der von Markus Lang trainiert wird. Der Spielort wird noch festgelegt. Die Generalprobe folgt am Freitag, 24. Februar. Um 18 Uhr ist die SG Sonnenhof beim Regionalligisten VfB Stuttgart II zu Gast. Als Abgänge bei der SG Sonnenhof stehen bislang Zafer Sabuncu und Burak Alabas fest.