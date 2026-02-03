SG Sonnenhof schlägt Schachtar Donezk mit starker Leistung

– Foto: Björn Franz

Im Rahmen des Trainingslagers in der Türkei stand für Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach am heutigen Dienstag ein internationales Testspiel an. Der Dorfklub stand dem ukrainischen Spitzenteam und ehemaligen Teilnehmer Champions League gegenüber. Vor der Rückkehr in die Regionalliga stehen nun noch zwei weitere Tests auf dem Programm.

Im Trainingslager entstehen mitunter jene Spiele, die im Januar mehr verraten als jede Trainingseinheit. Der 2:1-Testspielsieg der SG Sonnenhof Großaspach gegen den ukrainischen Spitzenklub FC Shakhtar Donetsk gehört in diese Kategorie: ein Resultat, das weniger wegen seiner offiziellen Bedeutung, dafür umso mehr wegen seiner Symbolkraft bemerkenswert ist.

Unter türkischer Sonne begann die Partie mit einer Szene, die sinnbildlich für den Auftritt des Regionalligisten stand. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Marius Kunde den gegnerischen Torwart im hohen Pressing attackierte, ihm den Ball abnahm und ins verwaiste Tor schob. Es war kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck einer aggressiven, wachen Anfangsphase. Großaspach suchte nicht die Rolle des dankbaren Sparringspartners, sondern spielte mutig nach vorne. Der Favorit aus Donezk, gespickt mit internationaler Erfahrung und einem Kaderwert aus einer anderen Fußballwelt, brauchte einige Minuten, um Struktur in sein Spiel zu bekommen. Doch auch danach blieb Großaspach unbequem. Nach einer Ecke traf Arbnor Nuraj mit einer artistischen Direktabnahme nur die Latte – das mögliche 2:0 lag in der Luft. Die Intensität war für ein Testspiel auffallend hoch, Zweikämpfe wurden hart geführt, Gelbe Karten auf beiden Seiten unterstrichen den Wettbewerbscharakter dieser Begegnung.

Zur Pause wechselte Großaspach nahezu komplett durch, ohne den Faden zu verlieren. Die Schwaben blieben ruhig am Ball und suchten weiterhin den Weg in die Tiefe. Dennoch kippte das Spiel kurzzeitig. Nach einer umstrittenen Strafstoßentscheidung verwandelte Pedrinho in der 72. Minute zum 1:1. Es war die Phase, in der ein Klassenunterschied hätte sichtbar werden können. Doch Großaspach reagierte mit Trotz statt mit Resignation. Die Antwort folgte spät, aber eindrucksvoll. Zwei Minuten vor dem Ende steckte Kunde auf Zugang Max Düwel durch, der uneigennützig querlegte. Loris Maier nahm Maß und lupfte den Ball technisch fein ins lange Eck – ein Tor, das nicht nur schön herausgespielt war, sondern auch den Glauben an die eigene Spielidee bestätigte. In den letzten Minuten verteidigte Großaspach konzentriert und brachte den Vorsprung über die Zeit. So stand am Ende ein Achtungserfolg, der im Trainingslager mehr ist als eine Randnotiz. Gegen einen internationalen Gegner bewies die SG Sonnenhof Großaspach Mut, Disziplin und spielerische Reife. Testspiele sind Momentaufnahmen. Doch manche hinterlassen ein Echo, das weit über den Abpfiff hinausreicht. Dieses 2:1 gehört zweifellos dazu.