SG Sonnenhof sammelt die nächsten drei Punkte ein Der Fußball-Oberligist aus dem Fautenhau gewinnt in Reutlingen verdient mit 1:0 und festigt damit seinen zweiten Tabellenplatz. Dabei steigert sich der Ex-Regionalligist nach der Pause und kommt nach einem Kopfballtreffer von Kapitän Manuel Konrad zum entscheidenden Treffer.

Mühsam, aber erfolgreich ernährt sich das Oberliga-Eichhörnchen namens SG Sonnenhof Großaspach. Beim SSV Reutlingen gelang den Fußballern aus dem Fautenhau ein am Ende verdienter 1:0-Erfolg. Doch bis es zum entscheidenden Kopfballtor von Manuel Konrad kurz nach der Pause kam, tat sich der Tabellenzweite beim Achten ziemlich schwer. Vor der Halbzeit war es den Hausherren gelungen, die Gäste ständig in Zweikämpfe zu verwickeln und so einen vernünftigen Spielaufbau zu verhindern. Erst als die SG richtig dagegen hielt, erarbeitete sie sich die entscheidenden Vorteile.

Denn im zweiten Durchgang lief bei Großaspach vieles besser. Nicht nur wegen des Treffers von Konrad und der riesigen, aber vergebenen Chance für Diakiese. Aspach hatte weiter Gelegenheiten, die Partie früh zu entscheiden. Zum Beispiel durch Dominik Salz und Bastian Frölich. Die setzten nach Freistoßflanken von Marco Manduzio in der 47. und 64. Minute einen Kopfball und einen Volleyschuss nur knapp vorbei. In der Schlussphase waren es dann zwei Schüsse von Niklas Mohr (85.) und Jannik Pfänder (87.), die erst ihr Ziel verfehlten beziehungsweise an der Latte landeten. Wie erwähnt: Nach der Pause machte der Tabellenzweite vieles richtig, traf aber nur, als Konrad die Flanke von Manduzio in der 52. Minute aus sechs Metern ins Tor köpfte.

Entsprechend zufrieden und glücklich waren Fans, Spieler, Trainer und Betreuer der SG Sonnenhof. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, skandierten die Anhänger, als die Mannschaft in die Kurve eilte. Evangelos Sbonias hörte das gerne, vergaß aber trotzdem nicht, dass nicht seinem Team in Blickweite zur Achalm nicht alles gelungen war. „Wir haben zu viele einfache Fouls produziert und Reutlingen dadurch immer wieder gute Freistoßmöglichkeiten geliefert“, sagte er zu ersten Halbzeit. Das sei zur Pause auch klar angesprochen worden, erklärte der Coach und wusste auch, dass die kritischen #Worte bei seiner Mannschaft durchaus angekommen waren.

Aspachs Coach Evangelos Sbonias gestand dann auch nach der Partie ein: „Die erste Halbzeit ging an Reutlingen, die zweite klar an uns.“ Korrekt. Wie auch die Erkenntnis, dass die SG das Auswärtsspiel im zweiten Durchgang unnötig lang spannend gemacht hatte. Zum Beispiel weil Sasha Diakiese nur wenige Minuten nach dem Führungstor den Ball aus zehn Metern am leeren Tor vorbei geschoben hatte, als Fabian Benko frei vor Reutlingens Schlussmann uneigennützig quer gespielt hatte. Diakiese patzte und Aspach musste noch eine gute halbe Stunde bangen, bis die drei Punkte und damit der erste Auswärtssieg seit Ende August unter Dach und Fach waren. Ein Erfolg, mit dem der Tabellenzweite aus dem Fautenhau den Dreipunkte-Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers gewahrt und den Vorsprung auf den -Dritten Göppingen auf fünf Punkte ausgebaut hat.

In der ersten Halbzeit hatte die SG allerdings auch großen Anteil daran gehabt, dass die Zuschauer im Kreuzeichestadion 45 Minuten lang eine Partie der Belanglosigkeiten erlebten. Gab es vernünftige Offensivaktionen, dann kamen die von den Hausherren. Wie in der 36. Minute, als Onesi Kuengienda mit einem Kopfball aus neun Metern die Latte traf. Oder in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit, als Denis Lübke jeweils aus sechs Metern erst an Torwart Maximilian Reule und dann an dem an dem am zweiten Pfosten stehenden Hakan Kutlu scheiterte. Großaspach benötigte danach nur noch einmal Glück. In der 73. Minute. Da hatte sich SSV-Kapitän Pierre Eiberger erfolgreich durch den Strafraum gewurstelt, um den Ball dann aus acht Metern übers die Latte zu jagen.

Ansonsten fielen die Gastgeber nun nur noch einmal groß auf. Als sich der eingewechselte Vladan Djermanovic in der 86. Minute die Rote Karte abholte. SG-Innenverteidiger Volkan Celiktas hatte den Ball nach vorne gespielt, als der eingewechselte Vladan Dermanovic heran flog und ihm von der Seite fast schon brutal in die Parade fuhr. In überzahl war es für die Elf aus dem Fautenhau kein Problem mehr, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die Zähler 27, 28 sowie 29 fürs Punktekonto waren eingetütet. Das hatte zwar wie erwartet reichlich Mühe gekostet, aber das war den erfolgreichen Sammlern recht egal.

