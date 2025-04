SG Sonnenhof reist "mit einer riesigen Vorfreude" zum FC Holzhausen

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am morgigen Mittwoch im Halbfinale des DB Regio-wfv-Pokals beim FC Holzhausen. Anpfiff der Partie im Panoramastadion in Sulz am Neckar-Holzhausen ist um 17.30 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es war ein sehr intensives Spiel am vergangenen Samstag zuhause gegen Pforzheim. Für die Zuschauer war es auf jeden Fall ein super Oberliga-Spiel auf hohem Niveau. Wir hätten den Deckel aber viel früher draufmachen müssen, um einfach für etwas mehr Ruhe im Spiel zu sorgen. Dennoch haben wir uns am Ende für den betriebenen Aufwand dann auch verdientermaßen belohnt und die nächsten drei Punkte eingefahren. Morgen Abend geht es für uns dann einzig und allein ums weiterkommen. Es wird wieder ein ganz anderes Spiel, was den Gegner anbelangt. Da wird offensiv enorm viel Power sowie Wucht auf uns zukommen. Das bedeutet, dass wir von Beginn an hellwach sein und dafür sorgen müssen, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Wir fahren auf jeden Fall mit einer riesigen Vorfreude zu diesem Halbfinale und werden auch morgen Abend wieder alles dafür geben, dass diese Pokalreise noch weitergeht.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auch weiterhin auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch). Auch Janis Gesell (Rotsperre) steht für das morgige Spiel nicht zur Verfügung. Fraglich ist zudem ein Einsatz von Mike Huras (Sprunggelenksprobleme).

Der Gegner

Aktuell belegt der FC Holzhausen mit 56 Punkten aus den bisherigen 24 Saisonspielen den zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga Württemberg. Mit einem Rückstand von derzeit fünf Punkten auf Spitzenreiter Türkspor Neckarsulm aber zugleich zehn Zählern Vorsprung auf den TSV Oberensingen bei noch sechs ausstehenden Spielen scheint das Team um das Trainer-Gespann Karsten Maier und Lukas Foelsch zumindest im Hinblick auf den Relegationsplatz nach dem Abstieg aus der Vorsaison nun wieder voll auf Kurs zu liegen.

Besonders die Offensivabteilung des FCH sticht auch in dieser Spielzeit – wenn auch eine Etage tiefer – wieder voll hervor. Nicht allzu gut in Erinnerung dürfte bei den Aspachern das letzte Aufeinandertreffen zu Gast beim FC Holzhausen sein. Am letzten Spieltag der Saison 2023/24 glichen die Gastgeber in der 87. Spielminute doch noch aus und katapultierten die SG somit vom zwischenzeitlich ersten- noch auf den dritten Tabellenplatz.

Doch auch für Holzhausen war es ein gebrauchter Tag, stieg der Club aus dem Ortsteil Holzhausen in Sulz am Neckar nach zwei Jahren schließlich wieder zurück in die Verbandsliga ab. Auch für SG- Cheftrainer Pascal Reinhardt ist es eine durchaus besondere Begegnung: Der 32-Jährige führte den Verein als Coach am Ende der Saison 2021/22 erstmals in die Oberliga BW und positionierte diesen in der Premieren-Saison am Ende auf einem starken siebten Tabellenplatz, ehe der Schritt in den Fautenhau folgte. Geleitet wird die Begegnung am morgigen Abend von Schiedsrichter Roman Reck (TSV Höfingen, SRG Leonberg) und seinen beiden Assistenten Jonas Rosenberger und Daniel Bechtel.

Rund um die Partie

Auch am morgigen Mittwoch informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an den Tageskassen. Die Partie wird außerdem im kostenlosen Live-Stream auf dem YouTube-Kanal des Württembergischen Fußballverbandes direkt hier übertragen.