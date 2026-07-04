SG Sonnenhof: Neuzugang Marlon Faß trifft direkt doppelt

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Die SG Sonnenhof Großaspach hat ihr erstes Testspiel nach dem Aufstieg mit einem 2:2 gegen den SGV Heilbronn-Freiberg beendet. Das Ergebnis war weniger wichtig als der Eindruck: Der Regionalliga-Meister präsentierte sich im ersten Sommerauftritt schon angriffslustig, aber noch suchend, wie es einem künftigen Drittligisten im Juli eben durchaus gut steht.

Für Pascal Reinhardt bot die Begegnung in Heilbronn-Biberach einen frühen Blick auf jene Doppelaufgabe, die den Aufsteiger in diesen Wochen begleitet. Großaspach muss die Euphorie des Meisterjahres mitnehmen, ohne sich von ihr tragen zu lassen; zugleich verlangt die 3. Liga nach neuen Antworten, größerer Robustheit und schnellerer Klarheit.

Der Start passte zu einem Team, das seinen Rang nicht verstecken wollte. Marlon Faß, ausgeliehen von Dynamo Dresden, erzielte nach zwölf Minuten das 0:1 und traf kurz vor der Pause erneut. Gerade für einen Neuzugang ist ein solcher Einstand wertvoll, weil er die Eingewöhnung nicht beendet, aber erleichtert. In der Anfangsformation standen zudem Mark Gashi, Noah Santiago Lorch und Deli Hajdini, später kam Marius Uhl zur zweiten Hälfte. Von den sechs Zugängen fehlte damit nur Robin Dittrich im Spielkader.

Nach der Pause wechselte Reinhardt fast vollständig. Das nahm der Partie naturgemäß Rhythmus, gab aber vielen Spielern Spielminuten und dem Trainer erste Vergleichswerte. Dass Freiberg durch Marius Köhl und spät durch Minos Gouras zweimal zurückkam, wird Großaspach nicht gefallen haben. Zugleich ist ein 2:2 gegen den alten Verfolger und künftigen Regionalligisten in dieser Phase kein Warnsignal, sondern Material für die Trainingswoche. Denn auch die Erinnerung an das Meisterduell der Vorsaison verlieh diesem Test eine Schärfe, die über reine Sommerkilometer hinausging.

Schon am 8. Juli geht es beim 1. CfR Pforzheim weiter, danach folgen Bietigheim-Bissingen, Hoffenheim II und der VfR Aalen. Für die SG beginnt damit ein Juli des Schärfens. Der Aufsteiger muss nicht mehr beweisen, dass er Regionalliga kann. Er muss nun früh lernen, drittligareif zu wirken.