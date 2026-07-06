SG Sonnenhof: Nächster Test gegen Oberliga-Spitzenteam

Für die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt ist es das zweite Testspiel einer Vorbereitung, in der sich vieles zugleich vertraut und neu anfühlt. Vertraut, weil Großaspach als Meister der Regionalliga Südwest noch den Schwung einer erfolgreichen Saison in sich trägt. Neu, weil die Rückkehr in die 3. Liga andere Anforderungen stellt: mehr Tempo, mehr Wucht, weniger Nachsicht bei Fehlern. Genau dafür sind diese Juli-Abende gemacht.

Der Auftakt gegen den SGV Heilbronn-Freiberg bot bereits brauchbares Material. Beim 2:2 gegen den Regionalliga-Vizemeister zeigte Großaspach ordentliche Ansätze, ließ aber auch erkennen, dass Stabilität und Rhythmus noch wachsen müssen. Zweimal brachte Marlon Faß seine Mannschaft in Führung, erst in der 85. Minute gelang Minos Gouras der Freiberger Ausgleich. Dass ausgerechnet Faß, ausgeliehen von Dynamo Dresden, gleich doppelt traf, war die auffälligste Nachricht dieses ersten Tests. Ein neuer Angreifer kann sich kaum eleganter vorstellen.

Nun wartet mit dem 1. CfR Pforzheim ein Gegner, der unterhalb der Regionalliga zu den ambitionierten Adressen zählt. Für Großaspach ist das eine andere Prüfung als gegen Freiberg: weniger Wiedersehen mit dem Rivalen der Vorsaison, mehr Pflicht zur eigenen Haltung. Ein Drittligist muss auch im Testspiel zeigen, dass er Struktur und Ernsthaftigkeit unabhängig vom Gegner abrufen kann.