SG Sonnenhof: Nach dem Ausrufezeichen verbleiben zwei Tests

Die SG Sonnenhof Großaspach hat im Trainingslager in der Türkei ein Ausrufezeichen gesetzt und den ukrainischen Spitzenklub Schachtar Donezk mit 2:1 besiegt. Gegen den mehrfachen Champions-League-Teilnehmer zeigte der Tabellenzweite der Regionalliga Südwest einen konzentrierten und mutigen Auftritt.

Der Start verlief perfekt: Bereits in der 2. Minute brachte Marius Kunde Großaspach früh in Führung. Die Mannschaft nutzte die Anfangsphase, um den Favoriten unter Druck zu setzen, verteidigte kompakt und suchte immer wieder den schnellen Weg nach vorne. Donezk übernahm im weiteren Verlauf mehr Spielanteile, doch Großaspach hielt mit Disziplin und Laufbereitschaft dagegen.

Erst in der 72. Minute fiel der Ausgleich, als Pedrinho einen Foulelfmeter verwandelte. Die Antwort der SG ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Statt sich mit dem Remis zufriedenzugeben, spielte Großaspach weiter nach vorne. In der 88. Minute belohnte sich das Team: Loris Maier erzielte den umjubelten Siegtreffer.

Der Erfolg gegen einen internationalen Topgegner gibt dem Team zusätzliches Selbstvertrauen. Im Trainingslager war das Spiel ein wichtiger Härtetest – und ein Beleg dafür, dass Großaspach auf einem guten Weg ist.