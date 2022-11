SG Sonnenhof: Nach dem 3:0 wird es noch eng Großaspachs U19 siegt in der Oberliga mit 3:2.

Den zweiten Sieg in Folge landeten die A-Jugend-Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach in der Oberliga. Sie setzten sich im Heimspiel gegen den SSV Ulm mit 3:2 durch.

In der 42. Minute brachte Lukas Stoppel die Großaspacher mit 1:0 in Führung. Jonas Kurz erhöhte per Kopf in der 58. Minute auf 2:0. Für das beruhigende 3:0 sorgte Niklas Meltzer fünf Minuten später. Anschließend kamen die Ulmer auf. Ihnen gelang in der 65. Minute das 1:3. Ein fragwürdiger Strafstoß in der 80. Minute ließ Ulm auf 2:3 verkürzen.

Die SG brachte aber den knappen Sieg über die Zeit. „In Summe überwiegt der Stolz auf die Mannschaft, die sich auf allen Ebenen diesen Erfolg verdient und erarbeitet hat. Das gelang mit Wille, Einsatz, Moral, Zweikampfstärke, spielerischen Lösungen im offensiven und defensiven Bereich“, sagte Großaspachs Trainer Markus Nohl.

