SG Sonnenhof: "Müssen geduldig sowie klar in unserem Spiel bleiben"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am morgigen Mittwoch in der dritten Runde des DB Regio-wfv-Pokals beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Anpfiff der Partie beim Oberligisten auf dem Sportgelände am Bruchwald in Bietigheim-Bissingen ist um 18.30 Uhr.
Die Stimme
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es waren einige Widerstände in den vergangenen zwei Wochen dabei, die wir erleben mussten. Umso überzeugender war dann unsere entsprechende Reaktion am Sonntag in Freiburg. Wir haben gegen einen fußballerisch guten Gegner von Anfang an gezeigt, dass es am Ende nur einen Sieger geben kann. Zwar ist uns das nicht über volle 90 Minuten gelungen, aber es war in Summe ein starkes Auswärtsspiel von uns mit einem hochverdienten Sieg. Die morgige Pokal-Begegnung ist dann natürlich auch wieder ein Stück weit besonders. Zum einen, weil das diese Spiele unter Flutlicht einfach mit sich bringen aber zum anderen auch, weil sich Jungs untereinander natürlich auch kennen. Wir wissen auf jeden Fall, was auf uns zukommt und müssen geduldig sowie klar in unserem Spiel bleiben. Wir wollen auf jeden Fall in die nächste Runde einziehen und werden dieses Spiel daher genauso angehen, wie jedes andere auch.“
Die Personalsituation
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Mittwoch nach jetzigem Stand lediglich auf Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch).
Der Gegner
Nach dem 13. Tabellenplatz in der Vorsaison lautet und der Tatsache, dass sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen erst am vorletzten Spieltag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den bereits abgestiegenen SV Fellbach den Klassenerhalt sicherte, lautet die Devise bei den „Nullachtern“ auch in dieser Saison wieder: Den Klassenerhalt möglichst frühzeitig eintüten. Im Hinblick auf die neue Spielzeit 2025/26 hat das Team von Coach Haris Krak einen regelrechten Kader-Umbruch hinter sich. Mit Niko Dobros (GU- Türkspor SV Pforzheim), Lukas Böhm (VfR Heilbronn), Matthias Stüber (SG Empfingen), Steven Neupert (Türkspor Neckarsulm), Pero Mamic (Calcio Leinfelden- Echterdingen), Kelecti Nkem (1.FC Normannia Gmünd) und Mikail Arslan (FC Victoria Rosport/Luxemburg) verließen gleich mehrere ehemalige Stammkräfte sowie Leistungsträger den Verbandsliga Meister von 2015.
Im Gegenzug sicherten sich die Blau-Weißen aber wiederum die Dienste von vielversprechenden Neuzugängen: Darunter Rückkehrer Andre Sirianni (vom FC-Astoria Walldorf), Onesi Kuengienda (vom SSV Reutlingen), Bleart Dautaj (vom SV Fellbach) sowie gleich mehrere Talente aus der U19 der Stuttgarter Kickers. Bislang noch nicht zufriedenstellend verlief der Saisonstart des FSV 08. Nach den ersten vier Spieltagen belegen die Bietigheimer mit zwei Zählern aktuell den 17. und damit vorletzten Tabellenplatz der Oberliga BW. In den ersten beiden Pokalrunden meisterte der Oberliga-Vizemeister von 2017 jeweils die beiden Landesliga-Hürden TSV Ilshofen (7:0) und FV Löchgau (2:1 n.V.).
Bereits in der Vorsaison begegneten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die SG Sonnenhof Großaspach in der dritten Runde des wfv-Pokals. Die damalige Partie gewannen die Aspacher am Ende mit 2:0. Und auch in der Liga siegte die SG jeweils in beiden direkten Duellen – einem 2:0-Heimsieg in der Hinserie folgte ein 3:0 im Rückspiel auf dem Kunstrasenplatz am Bruchwald. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Leyhr (37, SRG Reutlingen) und seinen beiden Assistenten Maximilian Hügel und Björn Vielberth.
Rund um die Partie
Auch am morgigen Abend informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch am morgigen Mittwoch wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für die Partie gibt es vor Ort an den Tageskassen.