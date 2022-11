– Foto: Tobias Sellmaier

SG Sonnenhof: „Mit einem blauen Auge davongekommen“ Interview: Trotz des Abstiegs in die Fußball-Oberliga und der Coronaeinbußen ist die SG Sonnenhof Großaspach finanziell solide aufgestellt, sagt der Vorstandsvorsitzende Hans-Rudolf Zeisl. Dass irgendwann sogar die Drittliga-Rückkehr zum Ziel wird, schließt er zumindest nicht aus.

Er habe in sich hineingehört, ob es im Ruhestand sein muss, stattdessen ein zeitintensives Ehrenamt zu bekleiden, sagt Hans-Rudolf Zeisl. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Volksbank Stuttgart kam zum Ergebnis: „Es ist notwendig, also mache ich es.“ Der 68-Jährige rückte im März dieses Jahres vom Aufsichtsrat der SG Sonnenhof Großaspach an die Vorstandsspitze, sieht sich in dieser Position aber als Übergangslösung. Dabei bleibt es, auch wenn Zeisl das Amt nicht wie anfangs geplant mit der heutigen, sondern frühestens mit der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr abgibt. In dem Verein, dessen Gründungsmitglied er ist, will er mit seinen Vorstandskollegen zunächst die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Bei der Mitgliederversammlung im März betonten Sie, nur für eine Übergangszeit Vorsitzender sein zu wollen. Heute folgt das nächste Treffen und Sie machen weiter. Haben Sie Gefallen am Job gefunden oder findet sich einfach kein anderer? Das ist eine sehr gute Frage (lacht). Ich bin bei der SG nicht erst seit gestern tätig, hatte schon manches Amt inne und habe den Verein im Rahmen meiner Möglichkeiten seit der Gründung im Jahr 1994 unterstützt. Obwohl viel Herzblut daran hängt, war es nicht mein Plan, Vorsitzender zu werden. Im März 2022 stand der Verein aber vor einer etwas schwierigen Lage. Von zunächst sieben Vorstandsmitgliedern waren nur noch vier da. Davon haben zwei erklärt, dass sie aufgrund beruflicher und familiärer Veränderungen nicht mehr kandidieren könnten. Heutzutage ist es nicht so einfach, auf die Schnelle einen Vorsitzenden für einen Verein mit fast 900 Mitgliedern zu finden. Deshalb habe ich mich für eine Übergangszeit bereit erklärt, im Vorstand mitzuarbeiten. Es gilt, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Daran hat sich nichts geändert, weshalb mich der Aufsichtsrat in der jüngsten Sitzung für ein weiteres Jahr – also bis zur Mitgliederversammlung 2023 – in den Vorstand berufen hat. Machen auch Ihre Mitstreiter Horst Ritze, Michael Ferber und Philipp Mergenthaler weiter? Wenn ja, wie lange? Das war die Voraussetzung für meine Bereitschaft, noch eine gewisse Zeit dranzuhängen. Die Zusammenarbeit im Vorstand läuft sehr gut. Alle wollen weitermachen. Auch sie wurden deshalb vom Aufsichtsrat für ein weiteres Jahr als Vereinsvorstände bestätigt. 2023 ist für Sie aber Schluss, oder? Ich betone es nochmals: Unsere Aufgabe ist es, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass ein vernünftiger Übergang zum neuen Vorstand gewährleistet ist. Ob das 2023 oder auch 2024 der Fall ist, kann ich im Hinblick auf die Menge der zu erledigenden Aufgaben im Augenblick noch nicht sagen. Gibt es schon Kandidaten, die aber noch ein bisschen überzeugt werden müssen? Es gibt tatsächlich Kandidaten, die wir nicht überzeugen müssen, aber langsam an die Aufgaben heranführen wollen. Wir werden niemand ins kalte Wasser springen lassen. Reichen fortan vier Vorstandsmitglieder oder müssten die Aufgaben eigentlich auf mehr Schultern verteilt werden? Das kommt darauf an, wie sich der Verein künftig organisiert, wie sich die Aufgabenverteilung innerhalb der Gremien gestaltet und wie der Unterbau für die Erledigung der administrativen Arbeiten aufgestellt ist. Ich könnte mir durchaus auch drei Vorstandsmitglieder vorstellen, denke aber, dass es zielführend ist, wenn in der Zukunft vier Vorstände die Geschicke des Vereins leiten. Laut Satzung wird der Vorstand vom Aufsichtsrat berufen, dessen nächste Wahl heute ansteht. Können Sie schon etwas über die Kandidaten verraten? Könnte ich in der Tat, aber sehen Sie es mir bitte nach, dass unsere Mitglieder in der heutigen Versammlung die Namen zuerst erfahren sollen. Ich kann aber schon sagen, dass auch hier die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Einige Aufsichtsräte werden aus Altersgründen oder wegen beruflicher Herausforderungen ausscheiden, der SG aber sehr wohlgesonnen bleiben. Dafür werden sich meines Erachtens sehr geeignete neue Kandidaten, die über die notwendige Kompetenz verfügen, der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. Ich bin überzeugt davon, dass der Aufsichtsrat der SG auch in der Zukunft sehr gut besetzt ist. Gilt selbiges auch für den Vereinsbeirat, der heute ebenfalls gewählt wird? Bis auf einen Beirat, der aus persönlichen Gründen passen muss, wollen alle weitermachen. Dazu haben sich noch einige neue Kandidaten gemeldet, die künftig im Beirat mitwirken wollen. Ich will nicht von einer Euphorie sprechen, aber es ist großes Interesse zu spüren, die SG weiterzubringen.