SG Sonnenhof: "Mit dem Derby ein besonderes Spiel vor der Brust"

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das war am vergangenen Samstag in Essingen nach längerer Zeit in der Art und Weise mal wieder kein gutes Spiel von uns. Wichtig war aber, dass wir gewonnen haben und das spricht einfach für die Qualität sowie Mentalität der Mannschaft. Dass wir auch mal an nicht so guten Tagen das Spielglück erzwingen und die Partie damit letztendlich auf unsere Seite gelenkt haben. Es war eine anstrengende Woche mit vielen Spielen, wir wollten diese maximal erfolgreich ins Ziel bringen und das ist uns auch gelungen. Am kommenden Freitag haben wir mit dem Derby natürlich ein besonderes Spiel vor der Brust, das merken wir hier auch im Umfeld. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und dürfen den Fokus dabei gar nicht zu sehr auf Backnang richten. Wir hoffen auf eine schöne Kulisse, freuen uns riesig auf diese Begegnung und wollen die Punkte natürlich ganz klar zuhause behalten.“

Abwehrmann Antonis Aidonis steht aufgrund seiner Gelb-Roten-Karte aus der Partie vom vergangenen Samstag beim TSV Essingen nicht zur Verfügung. Ansonsten hat Cheftrainer Pascal Reinhardt nach jetzigem Stand den kompletten Kader für das Derby zur Verfügung.

Der Gegner

Aktuell belegt die TSG Backnang mit 30 Punkten aus den bisherigen 24 Saisonspielen den zehnten Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei wusste die TSG vor allem zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2025 zu überzeugen: Unter der Leitung von Coach Mario Marinic, der im November vergangenen Jahres das Amt des zuvor entlassenen Pavlos Osipidis übernommen hatte, gab es zum Start direkt drei Siege in Serie. Sowohl beim SV Fellbach (4:0), gegen den VfR Aalen (2:1) als auch beim FSV Hollenbach (2:0) konnten sich die Etzwiesenkicker am Ende durchsetzen. Erst am vergangenen Samstag riss die Siegesserie mit der knappen 1:2- Niederlage beim Tabellenzweiten TSG Balingen. Darüber hinaus muss die TSG in den kommenden Wochen auf Ex-Aspacher Lukas Hornek verzichten, der in der vierten Minute der Nachspielzeit noch die Rote Karte von Schiedsrichter Marvin Hoffmann sah. Aufgrund von zahlreichen Verletzten hat der Tabellenzehnte zur Winterpause nochmal reagiert und sich personell verstärkt: Neu dabei sind Claudio Paterno (von Calcio Leinfelden-Echterdingen), Giuliano Greco (vom SGV Freiberg Fußball), Rückkehrer Flavio Santoro (vom FC 08 Villingen) sowie Steffen Bönisch (per Leihe von der SG Sonnenhof Großaspach). Die letzte Niederlage der SG Sonnenhof Großaspach gegen die TSG Backnang liegt weit zurück: Am 01. November 1999 – und damit vor über 25 Jahren – unterlag die SG letztmals der TSG in der damaligen Landesliga Staffel 1 zuhause mit 1:3. In diesem Jahrtausend sind die Aspacher somit noch ohne Niederlage gegen die Backnanger und entschieden auch die vergangenen fünf Aufeinandertreffen in der Oberliga BW allesamt für sich. Das Hinspiel im September vergangenen Jahres im Etzwiesenstadion in Backnang endete nach Treffern von Michael Kleinschrodt, Mert Tasdelen und Volkan Celiktas am Ende mit 3:0 aus Sicht der Rot- Schwarzen. Geleitet wird die Flutlicht-Partie am Freitagabend von Schiedsrichter Maurice Rummel (26, TSV Frommern) und seinen beiden Assistenten Michael Steimle und Achim Mauz.

Rund um die Partie

Auch am Freitag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Tickets für das Heimspiel am Freitagabend in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3B direkt an Kasse 3). Diese öffnen am Samstag wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden.

Im Anschluss an die Partie findet auf dem Vorplatz der WIRmachenDRUCK Arena – rund um die Fautenhau Alm – noch die offizielle „Nachspielzeit“ statt. Gemeinsam mit DJ Max, leckerem Essen und coolen Drinks soll hier gemeinsam nach Abpfiff noch gefeiert werden. Beginn ist ab 21 Uhr, der Eintritt ist frei.