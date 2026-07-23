SG Sonnenhof: Letztes Testspiel gegen Zweitliga-Spitzenteam

Der Sommer der SG Sonnenhof hat bislang viele brauchbare Hinweise geliefert. Zum Auftakt stand das 2:2 gegen den früheren Regionalliga-Rivalen SGV Heilbronn-Freiberg, danach folgten ein 2:0 gegen den 1. CfR Pforzheim und ein klares 7:0 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Besonders wertvoll war anschließend der 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II, einen künftigen Drittliga-Konkurrenten. Unter der Woche kam beim VfR Aalen ein 2:2 hinzu.

Auch dieses Remis passte in den bisherigen Eindruck. Großaspach begann stark, Volkan Celiktas traf bereits in der vierten Minute. Nach dem Ausgleich durch Dean Melo brachte Lukas Stoppel die SG nach der Pause erneut in Führung. Dass ausgerechnet Michael Kleinschrodt, bis zum Sommer noch Großaspacher, per Foulelfmeter zum 2:2 für Aalen traf, gab dem Test eine kleine persönliche Note. Für Reinhardt blieb vor allem die Erkenntnis, dass seine Mannschaft offensiv früh Zugriff findet, Führungen aber noch konsequenter verteidigen muss.

Gegen Darmstadt wird der Maßstab nun deutlich höher. Der Zweitliga-Spitzenklub bringt Tempo, Körperlichkeit und Erfahrung mit, die der SG kurz vor dem Saisonstart noch einmal alles abverlangen dürften. Genau solche Spiele sind wertvoll, weil sie Fehler nicht verdecken, sondern offenlegen. Für Großaspach geht es weniger um das Ergebnis als um Kompaktheit, Umschaltverhalten und die Frage, wie stabil das eigene Spiel unter großem Druck bleibt.