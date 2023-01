SG Sonnenhof lädt zum Winterfest ein Am Samstag um 14 Uhr geht es los.

In Kooperation mit der SG Sonnenhof Großaspach Turn und Sport veranstaltet die SG Sonnenhof Großaspach am morgigen Samstag zum Auftakt ins neue Jahr ein gemeinsames Winterfest für Groß und Klein.

Neben einer von Kunibert Klitzke geführten Wanderung, die um 14 Uhr für alle Interessierten startet und ca. zwei Stunden dauern wird (Treffpunkt um 13.45 Uhr am Parkplatz unterhalb der WIRmachenDRUCK Arena, um festes Schuhwerk wird gebeten), wird es anschließend eine gemeinsame Einkehr mit Rahmenprogramm im Fautenhau geben, welches ab 15 Uhr beginnt.

Für all' diejenigen, die nicht an der Wanderung teilnehmen können oder möchten, besteht also bereits ab 15 Uhr die Möglichkeit, es sich schon mal in und rund um die SG-Alm gemütlich zu machen. Für das leibliche Wohl (Wurst vom Grill, Bier, Glühwein etc.) ist gesorgt. Darüber hinaus wird es für die Besucher Mitmachaktionen als Überraschung geben.

Auch gegen die Jungs von Leno E-Sports können alle Interessierten ihr Können an der Konsole unter Beweis stellen (Ende des offiziellen Programms gegen 20 Uhr), die Heartbeats der SG Turn und Sport umrahmen den Nachmittag mit einem Auszug aus ihrem aktuellen Programm.

Die Veranstaltung im Fautenhau findet bei jeder Witterung statt, es stehen bei Regen ausreichend Plätze im Vereinsheim zur Verfügung.