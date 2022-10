SG Sonnenhof kassiert noch den Ausgleich U19 spielt 1:1 in der Fußball-Oberliga.

„In allererster Linie haben wir es uns selbst zuzuschreiben, nicht mit drei Punkten zurückfahren zu können“, sagt Großaspachs Trainer Markus Nohl verärgert. Sein Team ging nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung. Hollenbachs Till Marekker hatte ins eigene Tor getroffen. Komfortabel war die Pausenführung der SG allerdings nicht. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Hollenbachs Peter Engelmann mit seinen Teamkollegen über den 1:1-Ausgleichstreffer. „Dass es am Ende ein Unentschieden gegen einen Gegner wird, der seine Chancen an einer Hand abzählen kann, ist natürlich enttäuschend“, erklärt Nohl. Seine Mannschaft steht mit fünf Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen auf Rang zehn, einem Abstiegsrang

