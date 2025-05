SG Sonnenhof: "Jetzt freuen wir uns auf unser letztes Spiel"

Die Stimme

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Auf die ganze Saison betrachtet haben wir gemeinsam Historisches erreicht. Was die Mannschaft und alle Leute im Umfeld hier in dieser Spielzeit geleistet haben ist wirklich sensationell. Wir haben in allen Statistiken klar dominiert und uns für den ganzen Aufwand dann am Ende auch maximal belohnt. Jetzt freuen wir uns auf unser letztes Spiel, welches wir als Double-Sieger nochmal genießen wollen und fahren daher auch morgen wieder mit breiter Brust zum SV Oberachern, um die Partie zu gewinnen.“

Die Personalsituation

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Samstag noch auf Marius Kunde (Aufbautraining). Ansonsten stehen alle Akteure für das letzte Spiel in dieser Saison nochmal zur Verfügung.

Der Gegner

Aktuell belegt der SV Oberachern mit 52 Punkten aus den bisherigen 33 Saisonspielen den sechsten Tabellenplatz in der Oberliga BW und hat damit bereits das beste Punkte-Ergebnis der Vereinsgeschichte in der höchsten Fußball-Spielklasse Baden-Württembergs erzielt. Dabei wusste das Team von Coach Fabian Himmel immer wieder zu überzeugen. Unter anderem feierte der SVO starke Siege auswärts gegen Vizemeister TSG Balingen (2:0), zuhause sowie auswärts gegen den 1. CfR Pforzheim (2:0 und 3:1) und musste sich zudem erst im Halbfinale des südbadischen Landespokals mit 1:3 spät in der Verlängerung gegen Regionalligist und den späteren Pokalsieger Bahlinger SC geschlagen geben. Bislang trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der SV Oberachern in fünf Partien aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei klar an die SG, die vier Partien für sich entscheiden konnte. Ein weiteres Aufeinandertreffen endete torlos. Das Hinspiel im November vergangenen Jahres gewannen die Aspacher am Ende knapp mit 2:1. Geleitet wird die Begegnung am morgigen Samstag von Schiedsrichter Cedrik Bollheimer (28, TSV 05 Reichenbach). Die beiden Assistenten standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Rund um die Partie

Auch am morgigen Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an den Tageskassen.