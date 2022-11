SG Sonnenhof ist zurück in der Erfolgsspur Großaspachs Oberliga-Fußballer zeigen eine Reaktion auf die Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers. Der Tabellenzweite setzt sich beim Schlusslicht Freiburger FC mit 2:1 durch, lässt aber einige Chancen liegen.

Die Mannschaft von Großaspachs Trainer Evangelos Sbonias bot auf dem Kunstrasen im Breisgau von Beginn an eine engagierte Leistung, presste früh und hatte mehr Spielanteile. Einziges Manko in der Anfangsviertelstunde: die Chancenverwertung. „Wir haben eine Fülle an Möglichkeiten und müssen das Spiel früher zu unseren Gunsten entscheiden“, sagt Sbonias.

Nach zwei Minuten setzte Nico Engel eine erste Duftmarke, sein strammer Flachschuss aus rund 20 Metern landete nur Zentimeter neben dem FFC-Gehäuse. Auch Dominik Salz hatte wenig später kein Glück beim Abschluss. Sein Kopfball nach einer Manduzio-Ecke wurde von einem Freiburger auf der Linie geklärt (8.). Ähnlich erging es nur zwei Minuten später erneut Engel, der seinen Kopfball aus kurzer Distanz neben den Freiburger Kasten setzte (10.).

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren präsenter und verzeichneten ebenfalls erste gute Möglichkeiten. Neven Ivancic verzog freistehend per Direktabnahme aus kurzer Distanz (21.). Anschließend war Volkan Celiktas für seine Mitspieler zur Stelle, als er die flache Hereingabe von Alexander Martinelli vor dem einschussbereiten David Tritschler zur Ecke klärte (24.).

Parierte der eingewechselte FFC-Keeper Marius Jochen Kaiser – er kam in der 25. Minute für den verletzten David Bergmann – den Kopfball von Dominik Salz nach einer hohen Hereingabe von Bastian Frölich noch (38.), war er dann wenige Sekunden später jedoch machtlos. Hakan Kutlu bediente Nico Engel im Strafraum, der fackelte nicht lange und markierte mit einem wuchtigen Schuss ins linke obere Toreck die 1:0-Führung für die SG (39.). Die Sbonias-Elf hätte vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhen können, aber Fabian Benko setzte seinen Schuss mit dem schwächeren rechten Fuß nach Zuspiel von Salz übers FFC-Tor.

Nach dem Seitenwechsel hatte Salz das 2:0 für die SG auf dem Fuß, doch Kaiser behauptete sich gegen den Mittelstürmer, der durch ein tolles Zuspiel von Jannik Pfänder in Szene gesetzt wurde (54.). Großen Jubel gab es bei den gelb-schwarz gekleideten Großaspachern in der 60. Minute: Niklas Mohr setzte sich auf der linken Außenbahn durch, bediente im Zentrum Benko, der auf Kutlu ablegte. Sein sehenswerter Schlenzer von der rechten Strafraumkante klatschte gegen den linken Torpfosten, den Nachschuss versenkte Benko eiskalt zum 2:0. „Danach haben wir Freiburg wieder ins Spiel kommen lassen und das darf uns so nicht passieren“, stellte Sbonias fest.

Der Tabellenletzte bäumte sich auf. Die Großaspacher hatten Glück, dass Schlussmann Maximilian Reule seine bestechende Form erneut bestätigte und den Schuss von Frederick Polzer aus gut 25 Metern mit den Fingerspitzen von der Linie kratzte (67.). Als das Spiel dann bereits entschieden und der Auswärtserfolg der SG in trockenen Tüchern zu sein schien, schlug das Team aus dem Breisgau doch zu und verkürzte in der Nachspielzeit durch Kapitän Fabian Amrhein per Kopf auf 1:2. Mehr ließ die SG Sonnenhof nicht zu. Großaspach landete den elften Sieg im 16. Saisonspiel und festigte damit den zweiten Platz.

Sbonias Fazit: „Nach dem starken Spiel gegen die Kickers und dem enttäuschenden Ergebnis, ging es für uns darum, sofort wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Das hat die Mannschaft mit Bravour gemeistert. Der Sieg geht absolut in Ordnung und wir freuen uns über die drei Punkte.“ Am kommenden Freitag um 19 Uhr trifft Großaspach im Heimspiel auf Holzhausen.