SG Sonnenhof ist wieder erster Jäger der Stuttgarter Kickers Mit dem Heimvorteil im Rücken entscheidet Fußball-Oberligist SG Sonnenhof das Verfolgerduell gegen den 1. Göppinger SV mit 2:0 für sich. Das Team von Trainer Evangelos Sbonias zieht in der Tabelle wieder an den Gästen vorbei und sitzt dem Titelfavoriten aus Stuttgart im Nacken.

Als der Abpfiff ertönt war und die SG Sonnenhof das Verfolgerduell gegen Göppingen mit 2:0 gewonnen hatte, war im Fautenhau viel von einem „intensiven Spiel“ die Rede. Eines, in dem sich beide Teams mit wilder Entschlossenheit in die Zweikämpfe warfen, um am Ende die Rolle des ersten Kickers-Jägers in der Fußball-Oberliga für sich beanspruchen zu können. Waren es zuletzt die Gäste, die am dichtesten am großen Titelfavoriten aus Stuttgart dran waren, so ist es mit drei Punkten Rückstand nun wieder der Regionalliga-Absteiger aus Großaspach.

Das sei die Belohnung dafür, dass seine Schützlinge die von ihm verlangte Reaktion auf die 2:4-Niederlage in Rielasingen und hierbei speziell auf die letzte halbe Stunde gezeigt hätten, betonte Evangelos Sbonias. „Wir dürfen das heute genießen“, deutete der SG-Trainer an, dass vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk erlaubt ist, „aber ab morgen müssen wir uns auf Reutlingen vorbereiten“. Beim SSV geht der heiße Oktober am Samstag in die nächste Runde, danach warten die Heimspiele gegen Villingen und als krönendes Finale gegen die Kickers.

Das Kräftemessen mit Göppingen, in das die Gäste als Zweiter und der Gastgeber als Dritter gegangen waren, hielt ab der ersten Minute, was es versprochen hatte. Hundertprozentige Torchancen gab’s zunächst zwar nicht, aber etliche verbissen geführte Duelle Mann gegen Mann und durchaus auch den einen oder anderen guten offensiven Ansatz hüben wie drüben. Ein Lapsus von Göppingens Domenic Brück leitete in der 20. Minute das 1:0 ein. Sein verunglückter Rückpass zu Keeper Marcel Schleicher mutierte zum gefährlichen Lupfer, der gerade so über das Tor ging. Den fälligen Eckball wehrten die Gäste nicht weit genug ab, aus der zweiten Reihe packte Manuel Konrad den Hammer aus. Dem strammen Schuss gab ein Kollege noch eine Richtungsänderung. Volkan Celiktas hielt wenige Meter vor dem Gehäuse den Kopf hin, das 1:0 ging auf sein Konto.

Dem SG-Kapitän blieb für die Statistiken nur der Assist. „Volkan hat mir das Tor geklaut“, sagte Konrad lachend, „aber ich bin Teamplayer und gönne es ihm.“ Im Ernst: Er wisse nicht, ob sein Schuss auf direktem Wege reingegangen wäre, gab der 34-Jährige zu. Celiktas wusste das auch nicht, deshalb galt für ihn: „Sicher ist sicher. Keine Ahnung, ob hinter mir einer stand, der den Ball von der Linie gekratzt hätte.“ Hauptsache die Kugel war drin und Aspach führte.

Welchen Stellenwert beide Teams dieser Partie beimaßen, zeigte sich auch in verbalen Scharmützeln – nicht zuletzt zwischen den Trainerbänken. In der 33. Minute legte die SG Sonnenhof das 2:0 nach. Sasha Diakiese schaltete rechts draußen den Turbo ein, sprintete den Rivalen auf und davon und behielt dann noch die Ruhe für eine überlegte Hereingabe.

Dominik Salz stand, wo ein Torjäger stehen muss und beförderte die Kugel aus der Drehung über die Linie. „Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht, das hat uns in die Karten gespielt“, urteilte Manuel Konrad. Beim 2:0 blieb es bis zur Pause, obwohl die Göppinger auch diesen Rückschlag rasch aus den Klamotten schüttelten und mit einer guten Möglichkeit andeuteten, dass sie keineswegs frühzeitig klein beigeben würden. Für Großaspach bedeutete das, weiter auf der Hut sein zu müssen, um sich nicht unnötigerweise von der Siegerstraße abbringen zu lassen. Dieser latenten Gefahr begegneten die Hausherren mit einem guten Start in die zweite Hälfte. Zunächst schnupperte Salz an seinem zweiten Treffer, dann wäre eine Flanke von Niklas Mohr beinahe ins lange Eck gefallen.

Was in der Kabine beredet worden war, fasste SG-Coach Sbonias so zusammen: „In der zweiten Halbzeit wollten wir kompakt stehen und Umschaltmomente haben.“ Die hatte Aspach tatsächlich, „teils im Fünfminutentakt, aber wir haben die Konter erneut zu schlampig ausgespielt“. So hätte das Duell noch kippen können, da auch Göppingen beste Chancen hatte. Den Freistoß von Mijo Tunjic von der Strafraumkante lenkte Maximilian Reule mit den Fingerspitzen an den Pfosten (58.).

Selbiges tat der SG-Keeper, als es Tunjic aus fast unmöglicher Position probierte (70.). In der 73. Minute wäre auch Reule machtlos gewesen, doch Gentian Lekajs Schuss klatschte an die Latte. Nicht zuletzt mit Blick auf drei Aluminiumtreffer sagte Gästecoach Gianni Coveli, er „lehne sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass noch kein anderes Team in dieser Saison hier so viele Chancen hatte“. Kann sein, hilft aber nix. Denn auch die SG hatte Chancen, war kaltschnäuziger und konnte zurecht für sich reklamieren, keineswegs unverdient gewonnen zu haben.

