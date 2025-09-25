SG Sonnenhof im Heu, Vereinsehrenamtspreis, Wertungen, Endspiel

Das teilt der Verein mit:

Eine ordentliche Portion Fitness und Krafttraining gab es für unsere SG heute mal in einer etwas anderen Form. Zugunsten der Santorini Animal Welfare Association - SAWA wurde heute Morgen stolze 680 (!) leckere Heuballenwürfel auf einen LKW verladen, welche anschließend über die weiteren Zwischenstationen Österreich, Italien sowie Piräus/Athen schließlich in Santorini abgeladen werden und dort den Tieren vor Ort zugute kommen.

+++

+++

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Eine unabhängige Jury des wfv kürte in diesem Jahr den FV Löchgau zum Nachfolger des 4fache Gewinners TV Aldingen.

Der FV Löchgau hat mit seinen Projekten und der professionellen Darstellung bei den Mitgliedern der Jury punkten können.

Neben der Sanierung des Kunstrasenspielfeldes wurde auch das in die Jahre gekommene Wirtschaftsgebäude in Eigenregie komplett saniert. Im weiteren hat man sich dann noch mit der Tribüne beim Vereinsheim beschäftigt und etwas auf die Beine gestellt, dass nach einer höheren Klasse ruft.

Für die Sponsoren des FV Löchgau ist die Mediatafel am Spielfeld interessant, ist diese noch als Werbefläche sehr interessant. Für die Jugendmannschaften wurde ein einheitliches Trikot für die Talentschmiede im Verein entworfen und mit der Unterstützung von Sponsoren auf den Weg gebracht.

All diese Projekte haben die Jury veranlasst, den diesjährigen Vereinsehrenamtspreis dem FV Löchgau zuzusprechen. Nach 2009 und 2016 der dritte Sieg für den FVL. Herzlichen Glückwunsch.

Auf Platz 2 kam die DJK Ludwigsburg mit der gelebten deutsch-französischen Freundschaft im Verein gefolgt auf Platz 3 vom VfB Tamm u.a. mit dem Thema Inklusionsfußball.

Den 4ten Platz teilen sich Vorjahressieger TV Aldingen und der SV Horrheim.

Auch im nächsten Jahr wird der Vereinsehrenamtspreis wieder ausgeschrieben, die Chance sollte genutzt werden, es lohnt sich.

Der TV Aldingen wurde noch mit dem Sonderpreis für Vereinsentwicklung ausgezeichnet.