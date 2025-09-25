SG Sonnenhof im Heu, Vereinsehrenamtspreis, Wertungen, Endspiel

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein mit:
„Auf Achse für die Fellnasen auf Santorini“
Eine ordentliche Portion Fitness und Krafttraining gab es für unsere SG heute mal in einer etwas anderen Form. Zugunsten der Santorini Animal Welfare Association - SAWA wurde heute Morgen stolze 680 (!) leckere Heuballenwürfel auf einen LKW verladen, welche anschließend über die weiteren Zwischenstationen Österreich, Italien sowie Piräus/Athen schließlich in Santorini abgeladen werden und dort den Tieren vor Ort zugute kommen.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Eine unabhängige Jury des wfv kürte in diesem Jahr den FV Löchgau zum Nachfolger des 4fache Gewinners TV Aldingen.
Der FV Löchgau hat mit seinen Projekten und der professionellen Darstellung bei den Mitgliedern der Jury punkten können.
Neben der Sanierung des Kunstrasenspielfeldes wurde auch das in die Jahre gekommene Wirtschaftsgebäude in Eigenregie komplett saniert. Im weiteren hat man sich dann noch mit der Tribüne beim Vereinsheim beschäftigt und etwas auf die Beine gestellt, dass nach einer höheren Klasse ruft.
Für die Sponsoren des FV Löchgau ist die Mediatafel am Spielfeld interessant, ist diese noch als Werbefläche sehr interessant. Für die Jugendmannschaften wurde ein einheitliches Trikot für die Talentschmiede im Verein entworfen und mit der Unterstützung von Sponsoren auf den Weg gebracht.
All diese Projekte haben die Jury veranlasst, den diesjährigen Vereinsehrenamtspreis dem FV Löchgau zuzusprechen. Nach 2009 und 2016 der dritte Sieg für den FVL. Herzlichen Glückwunsch.
Auf Platz 2 kam die DJK Ludwigsburg mit der gelebten deutsch-französischen Freundschaft im Verein gefolgt auf Platz 3 vom VfB Tamm u.a. mit dem Thema Inklusionsfußball.
Den 4ten Platz teilen sich Vorjahressieger TV Aldingen und der SV Horrheim.
Auch im nächsten Jahr wird der Vereinsehrenamtspreis wieder ausgeschrieben, die Chance sollte genutzt werden, es lohnt sich.
Der TV Aldingen wurde noch mit dem Sonderpreis für Vereinsentwicklung ausgezeichnet.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Der anhaltende Regen verhagelt einige Bezirkspokalspiele:
Die Begegnungen bei den Frauen wurden wetterbedingt abgesagt:
TSV Sulzdorf – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II
SGM TSV Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg – TSV Michelfeld
Bei den Herren wurde abgesagt:
SSV Schwäbisch Hall II – SV Tüngental
Außerdem wurde bei den Frauen noch im IN.VIVO-Bezirkspokal die Begegnung
TV Oeffingen – SV Winnenden vom TVOe abgesagt (Grund: zu wenig Spielerinnen)
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Ü50-Fußball: Endspiel in Dornhan – Premiere für die Ü50 Bezirksmeisterschaften
Jeder fängt einmal klein an: Um den Fußballern über 50 Jahren eine Plattform zu geben, ihre Bezirksmeisterschaften auszutragen, findet am Samstag, 27. September 2025, in Dornhan ein besonderes Highlight statt.
Im Rahmen des Viertelfinales der Ü32-Bezirksmeisterschaften treten die beiden Ü50-Mannschaften TSF Dornhan und SpVgg Freudenstadt im sogenannten „Endspiel“ gegeneinander an. Anpfiff ist um 14:45 Uhr, gespielt werden 2 x 20 min.
Mit diesem Spiel soll ein neues Format für die Altersklasse Ü50 gefördert werden. Der Bezirk hofft, dass sich in den kommenden Jahren noch mehr Mannschaften finden und die Ü50 Bezirksmeisterschaften für Senioren weiter wachsen.
Spieltermin:
Samstag, 27.09.2025
Anpfiff: 14:45 Uhr
Sportplatz Dornhan
Vorspiel: TSF Dornhan Ü50 – SpVgg Freudenstadt Ü50
Anschließend Ü32-Viertelfinale im WFV-Verbandspokal
Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Teams anzufeuern und dieses neue Kapitel des Seniorenfußballs zu unterstützen.
Herzsicher im Verein – Lebensretter sein!
Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Vereine nochmals auf die Aktion „Herzsicher“ vom WFV und dem DFB hinweisen.
Gemeinsam mit der Björn Steiger Stiftung und der Deutschen Herzstiftung wird hier über lebensrettende Maßnahmen informiert und geschult – ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit auf und neben dem Platz.
Schaut euch die Infos an und nutzt das Angebot:
www.wuerttfv.de/verband/gesellschaft/herzsicher
Aktuell gibt es leider keine Kooperation für vergünstigte Defibrillatoren – umso wichtiger, dass Vereine sich eigenständig informieren und vorbereiten.
Seid vorbereitet – im Ernstfall zählt jede Sekunde!
