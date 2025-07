SG Sonnenhof: "Hinter uns liegt eine intensive Vorbereitung"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag in der zweiten Runde des DB Regio-wfv-Pokals als Titelverteidiger beim GSV Pleidelsheim. Anpfiff der Partie beim Landesligisten auf der Sportanlage in der Blumenstraße in Pleidelsheim ist um 14.00 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Hinter uns liegt eine intensive Vorbereitung mit viel Arbeit, die wir in unseren Prozess investiert haben, welcher aber natürlich auch noch lange nicht am Ende ist. Wir sind sehr glücklich, dass wir keine größeren Verletzungen zu beklagen haben, sondern lediglich Wehwehchen, die eben zu so einer längeren Vorbereitungszeit dazugehören. Gleichzeitig sind wir auch sehr froh über die Ergebnisse sowie Erkenntnisse aus unseren Testspielen. Es war uns wichtig, diese zu gewinnen, aber vor allem die Art und Weise, wie wir diese letztendlich gewonnen haben, waren schon sehr überzeugend. Wir werden es nun auch am Samstag wieder so angehen gegen einen gemeinschaftlich geschlossenen Landesligisten. Wir wollen unserer Rolle als Titelverteidiger gerecht werden und freuen uns einfach riesig, dass wir nach der Pause nun endlich wieder ein Pflichtspiel bestreiten dürfen.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag beim GSV Pleidelsheim nach jetzigem Stand lediglich auf Niklas Pollex (privat verhindert).

Der Gegner

Mit Beginn der Saison 2025/26 geht der GSV Pleidelsheim nun in seine insgesamt dritte Landesliga Staffel 1-Spielzeit in Serie. Dabei stellten die Gelb-Schwarzen ihre Qualitäten in der abgelaufenen Spielzeit immer wieder unter Beweis und sorgten durch einen konstanten Punkteschnitt letztendlich auch dafür, dass der GSV sich weitestgehend von der abstiegsbedrohten Konkurrenz fernhielt und die Saison schließlich auf einem soliden neunten Tabellenplatz beendete. Auch zur neuen Saison will das Team von Coach Marcus Wenninger wieder gefestigt auftreten und möglichst frühzeitig den Grundstein für weitere Spielzeiten in der Landesliga legen.

In der Vorbereitung hatten die Pleidelsheimer bereits zweimal die Chance, sich gegen höherklassige Teams zu beweisen. Gegen den Regionalliga Südwest-Konkurrenten der SG – den SGV Freiberg Fußball – zog das Team aus dem Landkreis Ludwigsburg nur knapp mit 0:2 den Kürzeren. Am gestrigen Mittwoch musste sich der Kreisliga A-Meister von 2022 dann zuhause gegen den Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 1:7 geschlagen geben. Bislang trafen der GSV Pleidelsheim und die SG Sonnenhof Großaspach in insgesamt sechs Pflichtspielen aufeinander. Viermal gewann die SG (darunter ein deutlicher 10:0-Sieg am 18. September 2009), lediglich einmal siegte der GSV, eine weitere Begegnung endete Unentschieden. Geleitet wird die Zweitrunden-Pokalpartie von Schiedsrichter Marvin Monninger (SV Bonlanden) und seinen beiden Assistenten Nicolas Balk und Ilija Bilbija.

Rund um die Partie

Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch am kommenden Samstag wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für die Partie gibt es vor Ort an den Tageskassen.