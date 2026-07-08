 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

SG Sonnenhof: Heimauftakt gegen Köln, dann nach Meppen

Der Spielplan für die neue Saison in der 3. Liga steht fest.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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3. Liga
SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach startet als Aufsteiger mit einem Heimspiel in die neue Drittliga-Saison: Zum Auftakt kommt der SC Fortuna Köln nach Großaspach. Nach der Winterpause vom 21. Dezember bis 14. Januar geht es Mitte Januar weiter, das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2027 auswärts beim SSV Jahn Regensburg.

3. Liga 2026/27

    1. Spieltag: 08.-09.08.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
    1. Spieltag: 14.-16.08.2026 - SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 28.-30.08.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
    1. Spieltag: 04.-06.09.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim II
    1. Spieltag: 11.-13.09.2026 - TSV Havelse - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 15./16.09.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SC Verl
    1. Spieltag: 18.-20.09.2026 - 1. FC Saarbrücken - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 09.-11.10.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SV Waldhof Mannheim
    1. Spieltag: 13./14.10.2026 - FC Viktoria Köln - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 16.-18.10.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SC Preußen Münster
    1. Spieltag: 23.-25.10.2026 - SV Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 30.10.-01.11.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essen
    1. Spieltag: 06.-08.11.2026 - F.C. Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 20.-22.11.2026 - Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 27.-29.11.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - MSV Duisburg
    1. Spieltag: 04.-06.12.2026 - VfB Stuttgart II - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 11.-13.12.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - Alemannia Aachen
    1. Spieltag: 18.-20.12.2026 - Würzburger Kickers - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 15.-17.01.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - SSV Jahn Regensburg
    1. Spieltag: 22.-24.01.2027 - SC Fortuna Köln - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 29.-31.01.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - SV Meppen
    1. Spieltag: 05.-07.02.2027 - FC Ingolstadt 04 - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 12.-14.02.2027 - TSG Hoffenheim II - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 19.-21.02.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - TSV Havelse
    1. Spieltag: 26.-28.02.2027 - SC Verl - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 02./03.03.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Saarbrücken
    1. Spieltag: 05.-07.03.2027 - SV Waldhof Mannheim - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 12.-14.03.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - FC Viktoria Köln
    1. Spieltag: 16./17.03.2027 - SC Preußen Münster - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 19.-21.03.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - SV Wehen Wiesbaden
    1. Spieltag: 02.-04.04.2027 - Rot-Weiss Essen - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 09.-11.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - F.C. Hansa Rostock
    1. Spieltag: 16.-18.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Düsseldorf
    1. Spieltag: 23.-25.04.2027 - MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 27./28.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 07.-09.05.2027 - Alemannia Aachen - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 14.-16.05.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - Würzburger Kickers
    1. Spieltag: 22.05.2027 - SSV Jahn Regensburg - SG Sonnenhof Großaspach