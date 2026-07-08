SG Sonnenhof: Heimauftakt gegen Köln, dann nach Meppen

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Die SG Sonnenhof Großaspach startet als Aufsteiger mit einem Heimspiel in die neue Drittliga-Saison: Zum Auftakt kommt der SC Fortuna Köln nach Großaspach. Nach der Winterpause vom 21. Dezember bis 14. Januar geht es Mitte Januar weiter, das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2027 auswärts beim SSV Jahn Regensburg.
3. Liga 2026/27
Spieltag: 08.-09.08.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln Spieltag: 14.-16.08.2026 - SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 28.-30.08.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04 Spieltag: 04.-06.09.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim II Spieltag: 11.-13.09.2026 - TSV Havelse - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 15./16.09.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SC Verl Spieltag: 18.-20.09.2026 - 1. FC Saarbrücken - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 09.-11.10.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SV Waldhof Mannheim Spieltag: 13./14.10.2026 - FC Viktoria Köln - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 16.-18.10.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - SC Preußen Münster Spieltag: 23.-25.10.2026 - SV Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 30.10.-01.11.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essen Spieltag: 06.-08.11.2026 - F.C. Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 20.-22.11.2026 - Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 27.-29.11.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - MSV Duisburg Spieltag: 04.-06.12.2026 - VfB Stuttgart II - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 11.-13.12.2026 - SG Sonnenhof Großaspach - Alemannia Aachen Spieltag: 18.-20.12.2026 - Würzburger Kickers - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 15.-17.01.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - SSV Jahn Regensburg Spieltag: 22.-24.01.2027 - SC Fortuna Köln - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 29.-31.01.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - SV Meppen Spieltag: 05.-07.02.2027 - FC Ingolstadt 04 - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 12.-14.02.2027 - TSG Hoffenheim II - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 19.-21.02.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - TSV Havelse Spieltag: 26.-28.02.2027 - SC Verl - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 02./03.03.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Saarbrücken Spieltag: 05.-07.03.2027 - SV Waldhof Mannheim - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 12.-14.03.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - FC Viktoria Köln Spieltag: 16./17.03.2027 - SC Preußen Münster - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 19.-21.03.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - SV Wehen Wiesbaden Spieltag: 02.-04.04.2027 - Rot-Weiss Essen - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 09.-11.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - F.C. Hansa Rostock Spieltag: 16.-18.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Düsseldorf Spieltag: 23.-25.04.2027 - MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 27./28.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart II Spieltag: 07.-09.05.2027 - Alemannia Aachen - SG Sonnenhof Großaspach Spieltag: 14.-16.05.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - Würzburger Kickers Spieltag: 22.05.2027 - SSV Jahn Regensburg - SG Sonnenhof Großaspach