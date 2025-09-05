SG Sonnenhof Großaspach: "Wir wollen an unserem Spielstil festhalten"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am morgigen Samstag zum sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 beim KSV Hessen Kassel. Anpfiff der Partie im Auestadion in Kassel ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das war ein echtes Highlight am Mittwochabend bei uns zuhause gegen den VfB Stuttgart. Vor allem war es auch wichtig, dass alle Jungs zum Einsatz gekommen sind und wichtige Spielpraxis sammeln konnten. Das Ganze wollen wir positiv für uns mitnehmen, zumal es auch nicht selbstverständlich ist, gegen einen Bundesligisten zwei Tore zu erzielen. Was wir aber abstellen müssen sind unsere unnötigen, individuellen Fehler. Da machen wir es dem Gegner einfach zu leicht, Tore gegen uns zu schießen. Nun bekommen wir es morgen zu Gast bei Hessen Kassel mit einer erfahrenen Mannschaft zu tun, die darüber hinaus auch über viel individuelle Qualität im Hinblick auf die einzelnen Positionen verfügt. Daher gilt es, dass wir wieder ein ereignisreiches Spiel abliefern und von Beginn an wissen, was zu tun ist. Wir wollen an unserem Spielstil festhalten und wenn wir das wieder von Beginn an abrufen, dann wird es für unsere Gegner sehr schwer, uns zu bezwingen.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt in Kassel nach jetzigem Stand auf Kapitän Volkan Celiktas (Rotsperre) und Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch).

Der Gegner:

Bereits seit der Saison 2020/21 geht der KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest an den Start. Dabei hatte der ehemalige Zweitligist seit seiner Rückkehr in die Viertklassigkeit nie etwas mit dem Abstieg zu tun und verfolgt mit der Devise „oben angreifen“ mittlerweile auch ganz andre Ziele im Hinblick auf das vorgegebene Saisonziel. Helfen sollen hierfür neben den ehemaligen Bundesliga-Profis Sercan Sararer, Lukas Rupp und Yannick Stark unter anderem auch vielversprechende Neuzugänge wie beispielsweise Benjamin Girth (vom FC Würzburger Kickers), Phinees Bonianga (von Eintracht Frankfurt II), Zvonimir Plavcic (vom SV Lafnitz/Österreich), Luis Podolski (von den Kickers Emden) und Felix Schlüsselburg (vom FSV Zwickau). Dagegen nicht mehr für den KSV aktiv sind gleich mehrere ehemalige Stammkräfte sowie Leistungsträger: Nikos Zografakis (zu Athens Kallithea/Griechenland), Ex-Aspacher Marco Hingerl (zum FV Illertissen), Benjamin Hadzic (FC Metaloglobus Bukarest/Rumänien), Kenny Weyh (zum SV Babelsberg 03) sowie Alexander Mißbach (zum VfR Mannheim).

Das Fazit zum Saisonstart fällt bislang noch recht ausgeglichen aus. Aus den ersten fünf Spielen holten die Kasseler bislang fünf Punkte und belegen damit derzeit den 11. Tabellenplatz. Einem 1:1-Auftakt beim FC 08 Homburg folgte ein überzeugender 3:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Anschließend mussten sich die „Löwen“ jeweils beim SV Sandhausen (2:3) sowie gegen den FSV Frankfurt (0:1) knapp geschlagen geben, ehe am vergangenen Samstag Aufsteiger FC Bayern Alzenau in der fünften Minute der Nachspielzeit beim 2:2 zuhause noch einen Punktgewinn gegen die Weiß-Roten feierte.

Bislang trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der KSV Hessen Kassel in 14 Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die Aspacher, die insgesamt sieben Partien für sich entscheiden konnten. Sechsmal gewann Hessen Kassel, erst einmal trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Mika Forster (SRVgg. Bruchsal) und seinen beiden Assistenten Fabio Kutterer und Marc Heiker.

Rund um die Partie:

Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch morgen wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für die Partie gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des KSV Hessen Kassel. Die Spiele der SG sind außerdem im kommentierten, kostenpflichtigen Live- Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.