SG Sonnenhof Großaspach: "Wir brauchen dort über 90 Minuten Klarheit"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag, den 15. August 2026 zum ersten Auswärtsspiel der neuen Drittliga-Spielzeit 2026/27 beim SV Meppen. Anpfiff der Partie beim Mitaufsteiger in der Hänsch-Arena in Meppen ist um 14.00 Uhr.
Die Stimme
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Aus den vergangenen beiden Partien in den vergangenen Tagen können wir auf jeden Fall einiges Positives für uns mitnehmen. Gegen Fortuna Köln war wichtig zu sehen, dass viele Dinge aus der Vorbereitung auch unter Wettkampfbedingungen in dieser neuen Spielklasse schon greifen und wir uns den erfolgreichen Auftakt mit einer guten Präsenz erarbeitet haben. Das 6:0 im Pokal in Schwäbisch Hall war anschließend vor allem eine Frage der Haltung: unter der Woche, gegen einen unterklassigen Gegner, die eigene Konzentration und den eigenen Anspruch konsequent hochzuhalten. Das hat die Mannschaft sehr seriös gelöst. In Meppen wartet jetzt am Samstag aber wieder eine komplett andere Aufgabe und für uns damit der nächste Gradmesser. Unser erstes Auswärtsspiel vor dieser besonderen Kulisse wird zeigen, wie stabil wir unsere Prinzipien auch in der Fremde gegen einen weiteren Mitaufsteiger auf den Platz bekommen. Wir wollen den guten Start nicht verwalten, sondern verstehen, was uns bislang stark gemacht hat, und genau daran anknüpfen. Wir brauchen dort über 90 Minuten Klarheit, Intensität und den Mut, unser eigenes Spiel durchzusetzen.“
Die Personalsituation
Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt für das Gastspiel am Samstag in Meppen den kompletten Kader zur Verfügung.
Der Gegner
Mit dem SV Meppen wartet am kommenden Samstag ein weiterer Aufsteiger auf die SG Sonnenhof Großaspach – und zugleich ein Verein mit großer Euphorie im Umfeld. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga im Sommer 2023 benötigten die Emsländer insgesamt drei Jahre für die Rückkehr in den Profifußball. Auf die Vizemeisterschaft 2023/24 und Rang sechs in der darauffolgenden Spielzeit folgte in der vergangenen Saison dann endlich die Meisterschaft in der Regionalliga Nord mit satten 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Drochtersen/Assel und damit der direkte Wiederaufstieg.
Großen Anteil daran hat Trainer Lucas Beniermann. Der 36-Jährige arbeitet bereits seit 2019 für den SVM und übernahm im Sommer 2024 die erste Mannschaft. Zuvor war er unter anderem als Nachwuchskoordinator und U17-Trainer im NLZ Emsland tätig. Gemeinsam mit Co-Trainer und Ex-Meppen-Profi Steffen Puttkammer führte er den Traditionsverein zurück in den Profifußball. Auch die Vorbereitung auf die neue Spielzeit verlief vielversprechend. Meppen bezwang unter anderem den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam mit 3:2, die U23 des FC Schalke 04 mit 8:0 und gewann die Generalprobe beim Zweitligisten VfL Osnabrück deutlich mit 3:0. Zum Auftakt in die neue Drittliga-Saison am vergangenen Samstag musste der SVM dagegen eine 0:3-Niederlage beim MSV Duisburg hinnehmen.
Nun steht für die Blau-Weißen das erste Heimspiel nach der Rückkehr in die 3. Liga an. Dabei kann der SVM bekanntlich auf große Unterstützung bauen: Schon in der Regionalliga lockte Meppen regelmäßig mehrere tausend Zuschauer in die Hänsch- Arena (Schnitt in 2025/26 bei 7.900). Auf den Dorfklub wartet zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison somit eine reizvolle Aufgabe vor stimmungsvoller Kulisse: Der amtierende Regionalliga-Meister Nord gegen den amtierenden Meister der Regionalliga Südwest. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Maximilian Lotz (25, SV Bauerbach) sowie den beiden Assistenten Maximilian Prölss und Jannis Jäschke. Als 4. Offizieller assistiert Lennart Wolff.
Rund um die Partie
Tickets für das Gastspiel am Samstag im Emsland gibt es noch im Online-Vorverkauf auf der Website des SV Meppen unter www.svmeppen.de sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen nach jetzigem Stand 90 Minuten vor Spielbeginn.
Begleitet wird die SG zu diesem ersten Auswärtsspiel der neuen Saison von gleich mehreren Fan-Clubs, welche sich allesamt am Spieltag in den frühen Morgenstunden auf den Weg nach Meppen machen. Vereinzelte Anmeldungen sind hierfür noch über die jeweiligen Kanäle der einzelnen Fan-Clubs möglich.
Das Duell der beiden Aufsteiger wird live ab 13.45 Uhr im Pay-TV bei „Magenta Sport“ übertragen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem wieder über das FuPa- Matchcenter.