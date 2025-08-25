SG Sonnenhof Großaspach wieder in Torlaune: 4:2 beim SC Freiburg II

Nach dem kurzen "Ausrutscher" am vergangenen Dienstagabend zuhause gegen den FSV Frankfurt (2:3) ist die SG Sonnenhof Großaspach nur fünf Tage später zurück in der Erfolgsspur - und wie! Mit einem überzeugenden 4:2-Auswärtssieg bei der U23 des SC Freiburg feiert das Team von Coach Pascal Reinhardt den dritten Sieg im vierten Spiel und schiebt sich dadurch vor bis auf den dritten Tabellenplatz.
Bereits in den ersten 20 Minuten setzten die Aspacher - welche mit Leon Maier und Luca Molinari zwei Startelf-Debütanten für die beiden gesperrten Niklas Mohr und Volkan Celiktas in den eigenen Reihen hatten - mit einem regelrechten Blitzstart den Grundstein für den späteren Auswärtserfolg. Acht Minuten waren gespielt, da sorgte Fabian Eisele bereits für die Führung. Nach einem abgewehrten Schuss von Mert Tasdelen versenkte der Torjäger den Ball im zweiten Versuch zum 1:0 aus Sicht der SG.
Nur vier Minuten darauf legte Leon Maier nach – diesmal nach einem Eckball von der linken Seite aus dem Getümmel heraus (12.). Und kaum war die Partie mal so richtig angeheizt, da erhöhte Fabian Eisele nach Zuspiel von Mert Tasdelen sehenswert aus spitzem Winkel zum viel umjubelten 3:0 (19.). Ein Blitzstart der SG, den man sich nicht besser hätte ausmalen können. Großaspach dominierte das Spiel in allen Belangen, nutzte die Fehler sowie Unachtsamkeiten der anfänglich unsortierten Freiburger-Defensive eiskalt aus und ließ im ersten Durchgang kaum Raum für Gegenwehr.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren zwar das Tempo und mühten sich um Spielanteile. Für einen Hauch von Vorentscheidung sorgte dann aber Antonis Aidonis zugunsten der SG in der 65. Spielminute. Einen kurz ausgeführten Eckstoß von Lukas Stoppel im Zusammenspiel mit Marius Kunde landete am Ende kurz vor der Strafraumkante beim 24-jährigen Abwehrmann, welcher den Ball per Direktabnahme in die Maschen knallte.
Und dennoch brachte der kurz zuvor eingewechselte Leon Catak nur wenige Augenblicke später nochmal Schwung in die Partie mit dem 1:4-Anschlusstreffer (66.), der zumindest für das erste Lebenszeichen des SCF sorgte und nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Arbnor Nuraj auf Max Reule dazwischen preschte und nur noch ins leere Tor einschieben musste. Den Schlusspunkt setzte Fabian Rüdlin sechs Minuten vor Abpfiff mit einem satten Flachschuss aus gut 20 Metern - ohne jede Abwehrchance für Reule - ins linke untere Eck (84.). Dieser hatte aber letztendlich keinerlei Auswirkungen mehr auf einen in Summe hochverdienten 4:2-Auswärtssieg der SG Sonnenhof Großaspach bei der Dreisamstadion-Premiere.
Das nächste Spiel
Am kommenden Mittwoch ist die SG Sonnenhof Großaspach in der dritten Runde des DB Regio-wfv-Pokals zu Gast beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Anpfiff der Partie auf dem Sportgelände am Bruchwald in Bietigheim-Bissingen ist um 18.30 Uhr.