SG Sonnenhof Großaspach wieder in Torlaune: 4:2 beim SC Freiburg II Dritter Sieg im vierten Spiel in der Regionalliga Südwest für den Dorfklub Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest SC Freiburg II Großaspach

Nach dem kurzen "Ausrutscher" am vergangenen Dienstagabend zuhause gegen den FSV Frankfurt (2:3) ist die SG Sonnenhof Großaspach nur fünf Tage später zurück in der Erfolgsspur - und wie! Mit einem überzeugenden 4:2-Auswärtssieg bei der U23 des SC Freiburg feiert das Team von Coach Pascal Reinhardt den dritten Sieg im vierten Spiel und schiebt sich dadurch vor bis auf den dritten Tabellenplatz.

Gestern, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 2 4 + Video Bereits in den ersten 20 Minuten setzten die Aspacher - welche mit Leon Maier und Luca Molinari zwei Startelf-Debütanten für die beiden gesperrten Niklas Mohr und Volkan Celiktas in den eigenen Reihen hatten - mit einem regelrechten Blitzstart den Grundstein für den späteren Auswärtserfolg. Acht Minuten waren gespielt, da sorgte Fabian Eisele bereits für die Führung. Nach einem abgewehrten Schuss von Mert Tasdelen versenkte der Torjäger den Ball im zweiten Versuch zum 1:0 aus Sicht der SG.

Nur vier Minuten darauf legte Leon Maier nach – diesmal nach einem Eckball von der linken Seite aus dem Getümmel heraus (12.). Und kaum war die Partie mal so richtig angeheizt, da erhöhte Fabian Eisele nach Zuspiel von Mert Tasdelen sehenswert aus spitzem Winkel zum viel umjubelten 3:0 (19.). Ein Blitzstart der SG, den man sich nicht besser hätte ausmalen können. Großaspach dominierte das Spiel in allen Belangen, nutzte die Fehler sowie Unachtsamkeiten der anfänglich unsortierten Freiburger-Defensive eiskalt aus und ließ im ersten Durchgang kaum Raum für Gegenwehr. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren zwar das Tempo und mühten sich um Spielanteile. Für einen Hauch von Vorentscheidung sorgte dann aber Antonis Aidonis zugunsten der SG in der 65. Spielminute. Einen kurz ausgeführten Eckstoß von Lukas Stoppel im Zusammenspiel mit Marius Kunde landete am Ende kurz vor der Strafraumkante beim 24-jährigen Abwehrmann, welcher den Ball per Direktabnahme in die Maschen knallte.