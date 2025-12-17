– Foto: Jens Körner

SG Sonnenhof Großaspach: Wie sieht der Winterfahrplan aus? Der Regionalligist startet am 17. Januar mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest OL Baden-Württemberg Verbandsliga WFV Villingen Großaspach + 4 weitere

Nachdem sich die Mannschaft nach dem 3:1-Auswärtssieg zum Abschluss am 6. Dezember beim FSV Frankfurt sowie der darauffolgenden Weihnachtsfeier anschließend in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet hat, laufen parallel im Hintergrund bereits die Planungen für die Wintervorbereitung der SG Sonnenhof Großaspach im Hinblick auf die verbleibenden Aufgaben in der aktuellen Regionalliga Südwest- sowie DB Regio-wfv-Pokal-Spielzeit 2025/26 auf Hochtouren.

Der Startschuss fällt in exakt einem Monat am 17. Januar 2026 mit der üblichen Leistungsdiagnostik an der WIRmachenDRUCK Arena. Anschließend macht sich das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt neben mehreren Einheiten und mindestens fünf Testspielen sowie einem sechstägigen Trainingslager an der türkischen Riviera fit für den Regionalliga Südwest-Auftakt in 2026 am Samstag oder Sonntag, den 21./22. Februar zuhause in Aspach gegen den SC Freiburg II. Die Termine im Überblick: