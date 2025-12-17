Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Jens Körner
SG Sonnenhof Großaspach: Wie sieht der Winterfahrplan aus?
Der Regionalligist startet am 17. Januar mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte
Nachdem sich die Mannschaft nach dem 3:1-Auswärtssieg zum Abschluss am 6. Dezember beim FSV Frankfurt sowie der darauffolgenden Weihnachtsfeier anschließend in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet hat, laufen parallel im Hintergrund bereits die Planungen für die Wintervorbereitung der SG Sonnenhof Großaspach im Hinblick auf die verbleibenden Aufgaben in der aktuellen Regionalliga Südwest- sowie DB Regio-wfv-Pokal-Spielzeit 2025/26 auf Hochtouren.
Der Startschuss fällt in exakt einem Monat am 17. Januar 2026 mit der üblichen Leistungsdiagnostik an der WIRmachenDRUCK Arena. Anschließend macht sich das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt neben mehreren Einheiten und mindestens fünf Testspielen sowie einem sechstägigen Trainingslager an der türkischen Riviera fit für den Regionalliga Südwest-Auftakt in 2026 am Samstag oder Sonntag, den 21./22. Februar zuhause in Aspach gegen den SC Freiburg II.
Die Termine im Überblick:
TRAININGSAUFTAKT Samstag, 17. Januar 2026 | Leistungsdiagnostik (WIRmachenDRUCK Arena)
TESTSPIEL 1 Samstag, 24. Januar 2026 um 13 Uhr gegen den FC Nöttingen
TESTSPIEL 2 Sonntag, 25. Januar 2026 um 14 Uhr beim VfR Heilbronn
TESTSPIEL 3 Mittwoch, 28. Januar 2026 um 19 Uhr gegen den FC 08 Villingen (in Eutingen im Gäu)
TRAININGSLAGER Freitag, 30. Januar 2026 bis Mittwoch, 04. Februar 2026 TUI BLUE Xanthe, Side/TÜRKEI
TESTSPIEL 4 Sonntag, 08. Februar 2026 um 14 Uhr gegen den 1. CfR Pforzheim (in Renningen)
TESTSPIEL 5 Samstag, 14. Februar 2026 beim FC Augsburg II (Uhrzeit/Spielort noch offen)
RL SÜDWEST | 21. SPT Sa./So., 21./22. Februar 2026 um 14 Uhr gegen den SC Freiburg II (WIRmachenDRUCK Arena)
Die finalen Spielorte sowie Anstoßzeiten der jeweiligen Testspiele (kurzfristige Änderungen möglich) werden rechtzeitig auf den üblichen Kanälen der SG Sonnenhof Großaspach veröffentlicht.