SG Sonnenhof Großaspach: "Werden mit breiter Brust auftreten" Der Regionalliga-Zweite trifft auf den TSV Steinbach Haiger. von sga · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Freitag, den 20. März 2026, den TSV Steinbach Haiger. Anpfiff der Partie des 25. Spieltags in der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.

Die Stimme Cheftrainer Pascal Reinhardt „Zunächst einmal bin ich extrem stolz auf meine Mannschaft. Wie die Jungs dieses Spiel über die komplette Dauer angegangen sind, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und unseren Plan klar umgesetzt haben. Das war wirklich eine starke Vorstellung und gefestigte Teamleistung. Und genau das macht uns auch weiterhin Mut für die kommenden Wochen, insbesondere die weiteren Herausforderungen, die vor uns liegen. Die nächste Aufgabe erwartet uns ja schon wieder am Freitagabend zuhause mit Steinbach Haiger. Eine Mannschaft, die seit Jahren vorne mitspielt in dieser Liga, gespickt mit viel spielerischer Qualität sowie großer Mentalität und das auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Aber wir werden mit breiter Brust auftreten, wissen um unsere gute Verfassung und freuen uns riesig darauf, wenn am Freitag das Flutlicht wieder angehen wird.“

Die Personalsituation Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Freitagabend zuhause gegen den TSV Steinbach Haiger nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Brooklyn Schwarz (Innenbandanriss Knie). Dagegen kehren Cheftrainer Pascal Reinhardt und Luca Molinari nach ihren abgesessenen Gelbsperren wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück. Der Gegner Mit aktuell 35 Punkten aus den bisherigen 24 Saisonspielen belegt der TSV Steinbach Haiger momentan den neunten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest. Dabei holte das Team von Coach Hüsni Tahiri zum Auftakt in die Restrunde der aktuellen Saison aus zuletzt vier Spielen lediglich drei Punkte. Einer 1:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 II folgte hingegen ein überzeugender 4:2-Heimsieg gegen die Kickers Offenbach, gefolgt von einer 1:4-Schlappe bei den Stuttgarter Kickers sowie einer 1:4- Heimniederlage am vergangenen Spieltag zuhause gegen den FC 08 Homburg. Insgesamt trafen der Dorfklub und die Mittelhessen erst in fünf Pflichtspielen aufeinander. Bislang ist SG noch ohne Sieg gegen den Regionalliga Südwest- Vizemeister von 2020 und 2023. Viermal gewannen die Steinbacher, eine weitere Begegnung endete mit einem 2:2-Unentschieden – das Hinspiel im September vergangenen Jahres ebenfalls an einem Freitagabend unter Flutlicht. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Mika Forster und seinen beiden Assistenten Fabio Kutterer sowie Maurice-Alexander Bollheimer.