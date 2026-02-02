SG Sonnenhof Großaspach vor internationalem Gradmesser in der Türkei

Der kommende Abschnitt der Vorbereitung führt die SG Sonnenhof Großaspach ins Ausland. Von Freitag, 30. Januar, bis Mittwoch, 4. Februar 2026, bezieht der Regionalligist unter Trainer Pascal Reinhardt sein Trainingslager im TUI BLUE Xanthe in Side. Die Tage in der Türkei sind bewusst als intensive Arbeitsphase angelegt, in der Belastung, Feinjustierung und mannschaftliche Geschlossenheit im Mittelpunkt stehen.

Sportlicher Höhepunkt dieses Aufenthalts ist ein Testspiel mit außergewöhnlichem Format. Am morgigen Dienstag, 3. Februar, trifft Großaspach um 15 Uhr deutscher Zeit in Antalya auf Schachtar Donezk. Der ukrainische Spitzenklub bringt internationales Niveau, hohes Tempo und enorme individuelle Qualität mit. Für Großaspach ist dieses Spiel weit mehr als ein gewöhnlicher Test. Es ist eine Begegnung, die neue Maßstäbe setzt und die Vorbereitung auf eine andere Ebene hebt.

In einem solchen Spiel geht es nicht um Ergebnisverwaltung, sondern um Erfahrung. Gegen einen Gegner dieser Klasse werden Abläufe unter maximalem Druck sichtbar, Entscheidungen beschleunigt, Fehler unmittelbar bestraft. Genau darin liegt der Wert dieses Tests. Großaspach bekommt die Möglichkeit, sich international zu messen und die eigene Spielidee gegen höchste Intensität zu überprüfen. Das Trainingslager bietet dafür den passenden Rahmen: konzentrierte Einheiten, kurze Wege, klare Tagesstruktur.

Diese Herausforderung kommt nicht zufällig. Sie folgt auf eine Phase, in der die Mannschaft bewusst gefordert wurde – zuletzt auch schmerzhaft. Am Mittwoch, 28. Januar, unterlag Großaspach im Testspiel in Eutingen dem Oberligisten FC 08 Villingen mit 2:4. Die Partie zeigte, dass die Vorbereitung keine Einbahnstraße ist, sondern aus Fortschritten und Rückschlägen besteht.