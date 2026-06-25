SG Sonnenhof Großaspach verpflichtet Stuttgarter Torwarttalent

– Foto: SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach hat nach Marius Uhl, Noah Lorch, Marlon Faß und Deli Hajdini einen weiteren Neuzugang für die anstehende Spielzeit 2026/27 verpflichtet. Aus der U19 des VfB Stuttgart schließt sich der Nachwuchskeeper Robin Dittrich ab sofort dem Dorfklub an und wird dort das Torhüter-Team verstärken. Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2021 aus der Jugend des FC Esslingen in die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart und brachte es bei den „Jungen Wilden“ zuletzt auf mehrere Einsätze für die U17- sowie U19-Mannschaft.

Vorstand Sport, Michael Ferber „Robin hat im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart eine hervorragende Ausbildung genossen. Dass sich ein Spieler aus der U19 des VfB Stuttgart dann für den Schritt zu unserer SG Sonnenhof Großaspach entscheidet, zeigt die Attraktivität und die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir jungen Spielern bieten können. Robin bringt großes Potenzial und die fußballerischen Fähigkeiten mit, um den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn zu gehen. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen und werden ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich fördern und begleiten.“

Robin Dittrich „Der Wechsel nach Aspach ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Entwicklung. Ich habe hier direkt das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt und kann mich voll und ganz mit dem dahinter stehenden Plan identifizieren. Jetzt freue ich mich darauf, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen, hart zu arbeiten und mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“