SG Sonnenhof Großaspach verpflichtet junges Mittelfeld-Talent

– Foto: SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach hat einen weiteren Neuzugang für die bevorstehende Saison 2026/27 zu verkünden. Aus der Verbandsliga Nordbaden wechselt Noah Santiago Lorch vom Tabellenvierten der abgelaufenen Spielzeit – dem VfB Eppingen – nach Aspach. Der 20-Jährige stammt aus der Jugend des FSV 08 Bietigheim- Bisssingen, ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt es trotz seines jungen Alters bereits auf 59 Pflichtspiele sowie 16 Torbeteiligungen (13 Tore, 3 Assist) im Herren-Bereich.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Wir freuen uns sehr, dass sich Noah für diesen Schritt zu unserer SG entschieden hat. Er hat bereits in der Wintervorbereitung der vergangenen Saison bei uns mittrainiert und auch im Testspiel gegen die U21 des VfB Stuttgart sein Können unter Beweis gestellt. Dabei hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen – sowohl sportlich als auch menschlich. Wir haben seine Entwicklung seitdem aufmerksam verfolgt, sind überzeugt, dass er hier bei uns die optimalen Bedingungen vorfinden wird, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und wollen ihm diese Chance daher auch bieten. Dass sein Bruder Jeremias in der Vergangenheit auch schon das Trikot der SG getragen hat, macht diese Verpflichtung natürlich nochmal etwas besonders.“

Noah Santiago Lorch: „Für mich geht mit diesem Wechsel ein großer Wunsch in Erfüllung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen der SG sowie die damit verbundene Chance, habe aber ganz klar das Ziel, dass ich mich hier schnellst- und bestmöglich weiterentwickle und der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten weiterhelfen möchte.“