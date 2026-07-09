SG Sonnenhof Großaspach: Verbandsligist ist der dritte Prüfstein

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Für die SG Sonnenhof Großaspach geht der Vorbereitungssommer ohne Pause weiter. Nach dem 2:0 gegen den 1. CfR Pforzheim wartet am Samstag um 17 Uhr der FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Der Drittliga-Aufsteiger trifft damit auf einen Verbandsligisten, der nach dem Oberliga-Abstieg selbst neu beginnen muss.

Für Trainer Pascal Reinhardt ist es der dritte Test binnen kurzer Zeit und damit ein weiterer Baustein auf dem Weg in die 3. Liga. Großaspach hat nach dem Trainingsstart bereits zwei ordentliche Befunde gesammelt: das 2:2 gegen den früheren Regionalliga-Rivalen SGV Heilbronn-Freiberg und zuletzt den 2:0-Erfolg gegen Pforzheim, eines der ambitionierten Teams der Oberliga Baden-Württemberg.

Auffällig bleibt Marlon Faß. Der Leihspieler von Dynamo Dresden traf gegen Freiberg doppelt und brachte Großaspach auch gegen Pforzheim früh in Führung. Drei Tore in den ersten beiden Tests sind noch kein Versprechen für die Saison, aber ein starkes Signal. Gerade für einen neuen Angreifer zählt im Sommer jedes Erfolgserlebnis, weil es das Einfinden in Mannschaft und Abläufe erleichtert. Gegen Bietigheim-Bissingen verschiebt sich nun der Maßstab. Der FSV 08 ist aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg abgestiegen und befindet sich nach einem eigenen Umbruch ebenfalls in der Suche nach neuer Stabilität. Für Großaspach bedeutet das: weniger Prestige als gegen Freiberg, weniger Oberliga-Spitze als gegen Pforzheim, dafür die klare Erwartung, Seriosität und Struktur über 90 Minuten zu zeigen.