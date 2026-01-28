SG Sonnenhof Großaspach unterliegt Villingen und zieht klare Lehren

– Foto: Joachim Koschler

Der dritte Test der Wintervorbereitung führte heute die SG Sonnenhof Großaspach zurück auf den Boden der Tatsachen. In Eutingen gegen den Oberligisten FC 08 Villingen unterliegt der Regionalligist mit 2:4. Das Ergebnis fällt deutlicher aus, als es die Anfangsphase vermuten lässt, und offenbart nach ordentlichem Beginn vor allem nach der Pause Schwächen. Die Partie liefert Erkenntnisse – und markiert zugleich den Übergang in eine intensive Phase der Vorbereitung.

Der heutige Mittwochabend in Eutingen im Gäu ist für die SG Sonnenhof Großaspach mehr als ein weiterer Haken im Vorbereitungsplan. Testspiel Nummer drei bringt mit dem FC 08 Villingen einen Oberligisten als Gegner, der sich robust, effizient und in den entscheidenden Momenten konsequent präsentiert. Großaspach beginnt fokussiert und findet früh in die Partie. In der 22. Minute bringt Fabian Eisele den Regionalligisten mit 1:0 in Führung.

Die Führung verleiht jedoch keine dauerhafte Sicherheit. Villingen reagiert und gleicht in der 30. Minute durch Kevin Müller zum 1:1 aus. Das Spiel bleibt offen, doch bereits hier zeigt sich, dass Großaspach defensiv gefordert ist. Nach der Pause kippt die Begegnung zugunsten des Oberligisten. Kevin Müller trifft in der 47. Minute erneut und stellt auf 2:1 für Villingen. Nur fünf Minuten später erhöht Marcel Sökler auf 3:1.

Die Partie läuft Großaspach nun davon. In der 63. Minute erzielt Marcel Sökler seinen zweiten Treffer und baut die Führung auf 4:1 aus. Villingen zeigt sich effizient, während Großaspach Mühe hat, Stabilität zurückzugewinnen. Eine Möglichkeit zur Ergebniskorrektur bleibt ungenutzt. In der 69. Minute scheitert Kapitän Volkan Celiktas mit einem Foulelfmeter, ein Moment, der sinnbildlich für einen Abend steht, an dem wichtige Situationen nicht zugunsten des Regionalligisten kippen.

Dennoch bleibt Großaspach bis zum Ende bemüht. In der 83. Minute trifft Loris Maier zum 2:4 und betreibt Ergebniskosmetik. Am Ausgang der Partie ändert das nichts. Die Niederlage gegen Villingen zeigt Brüche im Spiel und macht deutlich, dass die frühe Phase der Vorbereitung keine Sicherheiten bietet. Genau darin liegt jedoch ihr Wert.

Denn der Blick richtet sich unmittelbar nach vorn. Nach dem dritten Testspiel beginnt für die SG Sonnenhof Großaspach die nächste, zentrale Etappe der Vorbereitung. Von Freitag, 30. Januar, bis Mittwoch, 4. Februar 2026, reist die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt ins Trainingslager nach Side in der Türkei. Im TUI BLUE Xanthe sollen die Grundlagen vertieft, Abläufe geschärft und Antworten auf die Eindrücke aus den bisherigen Tests gefunden werden.

Das Trainingslager markiert einen bewussten Einschnitt. Nach drei sehr unterschiedlichen Testspielen geht es darum, Inhalte zu bündeln und Stabilität aufzubauen. Die Niederlage in Villingen liefert dafür klares Material. Themen wie Balance, defensive Ordnung und Konsequenz in entscheidenden Momenten stehen nun im Fokus. Gleichzeitig bietet die gemeinsame Zeit Raum für Feinjustierung und mannschaftliche Geschlossenheit.