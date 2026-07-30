SG Sonnenhof Großaspach: "Unseren Weg konsequent weitergehen"

– Foto: Jens Körner

Es ist eine Rückkehr, die noch vor wenigen Jahren kaum absehbar war. 2021 spielte die SG Sonnenhof Großaspach nach dem Absturz aus der 3. Liga gegen den nächsten Abstieg, 2023 belegte sie in der Oberliga nur Rang zwei. Nun aber ist der Dorfklub wieder dort angekommen, wo er sich einst über sechs Spielzeiten behauptete: im Profifußball. Nach zwei Aufstiegen nacheinander geht die SG zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der 3. Liga an den Start. Der Architekt dieses Aufschwungs ist Pascal Reinhardt, gerade einmal 33 Jahre alt und doch bereits vor seiner vierten Saison als Großaspacher Cheftrainer.

Zwei Aufstiege seien „alles andere als selbstverständlich“, sagt der Trainer. Der Stolz ist ihm anzumerken, doch von Selbstzufriedenheit fehlt jede Spur. Reinhardt weiß, dass in der 3. Liga andere Geschwindigkeiten, andere Widerstände und andere Anforderungen warten. Es sei eine „riesige Herausforderung“, auf die man sich intensiv vorbereitet habe. „Wir werden bereit sein, wenn es losgeht.“

Als Reinhardt 2023 übernahm, war Großaspach ein Oberligist mit großer Vergangenheit, aber ungewisser Perspektive. Es folgten Platz drei, die Meisterschaft und nun der direkte Durchmarsch durch die Regionalliga Südwest. Reinhardt blickt deshalb „vor allem mit großer Vorfreude und Dankbarkeit“ auf die neue Spielzeit. Der Verein und die Mannschaft hätten in den vergangenen Jahren „eine außergewöhnliche Entwicklung genommen“.

Der Aufstiegskader wurde im Sommer an mehreren Stellen verändert. Acht Neuzugänge kamen, darunter Deli Hajdini vom VfB Stuttgart II, Marlon Faß von Dynamo Dresden, Tim Rossmann von Fortuna Düsseldorf und Marius Uhl von den Würzburger Kickers. Auch Mark Gashi wechselte aus Backnang nach Großaspach. Verlassen haben den Verein unter anderem Michael Kleinschrodt, Mert Tasdelen, Mike Huras und Max Düwel.

Die Rückkehr auf die nationale Bühne soll dabei nicht zu einer Abkehr von den eigenen Prinzipien führen. Großaspach wolle sich wieder „auf der Fußball-Landkarte Deutschlands präsentieren“, sagt Reinhardt, dabei aber seinen Stil bewahren: mutig, intensiv und attraktiv. Die SG möchte „mit unserer Art für Spektakel sorgen“, ohne ihre Herkunft zu verleugnen. Reinhardt spricht von der „Dorfklub-DNA“, die aus Leidenschaft, Zusammenhalt, Bodenständigkeit und dem Glauben an die eigene Stärke bestehe.

Reinhardt ist mit den ersten Wochen der neuen Spieler „sehr einverstanden“, auch wenn er einschränkt, grundsätzlich „nie ganz zufrieden“ zu sein. Sein Anspruch sei, dass sich sowohl die Mannschaft als auch jeder Einzelne ständig weiterentwickle. Bei der Auswahl der Zugänge habe der Verein deshalb nicht allein auf fußballerische Qualität geachtet. Die Spieler sollten „auch menschlich zu unserer Mannschaft und unserer Philosophie passen“.

Diesen Eindruck hätten die Neuen bislang bestätigt. Sie seien schnell aufgenommen worden, arbeiteten engagiert und brächten „die richtige Mentalität mit“. Reinhardt weiß gleichwohl, dass nicht jeder Spieler sofort auf Drittliganiveau funktionieren wird. Jeder brauche unterschiedlich lange, „um sich an neue Abläufe und das Niveau der 3. Liga zu gewöhnen“. Entscheidend sei die Bereitschaft, zu lernen und „täglich besser werden“ zu wollen. Genau diese Haltung verlange der Trainer – und genau diese Haltung wolle der Verein selbst vorleben.

Lernen, auch wenn es wehtut

Die Vorbereitung wertet Reinhardt insgesamt als gelungen. Die Mannschaft habe „in jeder Einheit mit großer Intensität gearbeitet“ und viele taktische sowie fußballerische Inhalte wie geplant umsetzen können. Auch die Testspiele hätten bestätigt, „dass wir auf einem guten Weg sind“.

Nicht jedes Ergebnis passte allerdings in das Bild eines Aufsteigers, dem zuletzt beinahe alles gelang. Die Niederlage gegen Darmstadt entsprach nicht den Vorstellungen des Trainers. Reinhardt sieht darin dennoch keinen Grund zur Unruhe. Vielmehr könne seine Mannschaft auch daraus wichtige Erkenntnisse ziehen.

Gerade darin erkennt er eine besondere Stärke: Die SG könne nicht nur mit positiven Erlebnissen umgehen, sondern nach Rückschlägen „schnell adaptieren, die richtigen Schlüsse ziehen und Lernfähigkeit zeigen“. Diese Fähigkeit wird in einer Liga nötig sein, in der Fehler meist konsequenter bestraft werden als in der Regionalliga. Ab dem ersten Spieltag müsse die Mannschaft ihre Leistung konstant abrufen und versuchen, sich „mit unserer Art Fußball in der 3. Liga zu behaupten“.

Ein August mit großen Bühnen

Vor dem Ligastart steht zunächst die zweite Runde des WFV-Pokals beim FV Löchgau an. Der eigentliche Fixpunkt ist jedoch der 8. August. Dann empfängt Großaspach zum Auftakt Fortuna Köln. „Wir haben alle lange auf diesen Moment hingearbeitet“, sagt Reinhardt. Nun könne die Mannschaft es „kaum erwarten, dass die Saison endlich beginnt“.

Danach folgen das Auswärtsspiel beim SV Meppen und das DFB-Pokalduell mit Arminia Bielefeld, ehe der FC Ingolstadt nach Großaspach kommt. Schon das August-Programm macht deutlich, wie stark sich die sportliche Welt des Vereins innerhalb von zwei Jahren verändert hat.

Reinhardt verbindet mit dem Auftakt nicht nur Vorfreude, sondern erneut Dankbarkeit: gegenüber den Mitarbeitern im Verein, den Fans und einer Mannschaft, die sich dieses Erlebnis gemeinsam erarbeitet habe. Nun dürfe sich Großaspach wieder auf einer großen Bühne zeigen. Doch der Trainer möchte, dass die SG dort nicht als staunender Gast auftritt. Sie soll mutig spielen, ihre Identität bewahren und beweisen, dass ein Dorfklub auch im Profifußball mehr sein kann als eine romantische Randerscheinung.