SG Sonnenhof Großaspach: "Unser Anspruch ist natürlich klar"

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Der Auftaktsieg am Samstag zuhause gegen Fortuna Köln war für uns natürlich ein perfekter Start in die neue Saison. Das hat uns extrem gutgetan und ich bin wirklich stolz auf die Jungs, wie sie das am Ende umgesetzt haben. Wir haben über weite Strecken vieles von dem auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten, und können auf dieser Leistung definitiv aufbauen. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir kaum etwas zugelassen und die Null gehalten haben. Das ist in dieser neuen Liga alles andere als selbstverständlich. Trotzdem ist das Spiel abgehakt, denn jetzt wartet mit dem Pokalspiel am morgigen Abend direkt schon wieder die nächste Aufgabe auf uns. Pokalspiele haben bekanntlich ja immer ihren eigenen Charakter, das hatte ich ja bereits mehrfach betont. Und auch in Schwäbisch Hall wird es daher wieder der Fall sein, dass wir auf eine hochmotivierte Truppe treffen, für die diese Partie sicherlich ein echtes Highlight darstellt. Wir können uns darauf einstellen, dass wir von Beginn an mit maximaler Konzentration an die Sache rangehen müssen. Aber unser Anspruch ist natürlich klar: Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden, das Spiel gewinnen und das Ticket fürs Achtelfinale klarmachen.“

Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt den gesamten Kader für das morgige Drittrunden-Pokalspiel in Schwäbisch Hall zur Verfügung.

Der Gegner

In seine dritte Landesliga-Spielzeit ist der SSV Schwäbisch Hall am vergangenen Samstag mit dem Auswärtsspiel beim TSV Ilshofen gestartet und konnte dort beim torlosen Remis bereits einen ersten wichtigen Zähler einfahren. Dabei setzte sich das Team von Neu-Coach Volkan Demir und dem spielenden Co-Trainer Ali Gökdemir in den ersten beiden WFV-Pokalrunden bereits souverän durch. Gegen den Landesliga- Konkurrenten TSV Crailsheim gab es für den Tabellenzehnten der abgelaufenen Spielzeit einen 4:1-Heimsieg, anschließend auswärts beim TSV Schmiden ebenfalls einen 4:1-Erfolg. Die morgige Begegnung zwischen dem SSV und der SG ist nicht das erste Aufeinandertreffen beider Clubs: Vor zwei Jahren gastierte der Dorfklub bereits im WFV-Pokal – damals in der 1. Runde – in der Ziehl Soccer Area und setzte sich am Ende nach Toren von Michael Kleinschrodt und Nico Engel mit 2:0 durch. Geleitet wird die Partie am morgigen Abend von Schiedsrichter Max Christian Augustin (Spvgg Oedheim) und seinen beiden Assistenten Tobias Schön und Constantin Knödler.

Rund um die Partie

Tickets für die morgige Partie gibt es am Spieltag an den Tageskassen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.