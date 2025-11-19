SG Sonnenhof Großaspach: "Uns erwartet ein richtig heißer Tanz"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Freitag zum 18. Spieltag sowie Rückrunden-Auftakt der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 bei der TSG Balingen. Anpfiff der Partie in der Bizerba Arena in Balingen ist um 19 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir haben gegen die Stuttgarter Kickers am Samstag zuhause vor einer tollen Kulisse genau das umgesetzt, was wir uns im Vorfeld auch vorgenommen hatten. Wie wir das Spiel dann aber fast eine komplette Halbzeit lang in Unterzahl ins Ziel bringen, das war schon wirklich sehr beeindruckend und verdient höchsten Respekt. Es zeigt sich, dass wir uns nach wie vor in einem Prozess befinden, die Jungs sich stetig weiterentwickeln und unsere Abläufe immer besser ineinandergreifen. Aber auch hier haben wir im Endeffekt wieder nur drei Punkte dafür bekommen, die sich natürlich super anfühlen, aber uns nicht davon abhalten, auch weiterhin aufs Gaspedal zu drücken. Wir haben als Aufsteiger eine richtig starke Hinserie gespielt und es gibt keinen Grund, dass wir nun nicht auch genauso weitermachen möchten. Ich habe in den letzten Tagen bereits einiges vom Direktvergleich sowie den letzten Duellen mit der TSG Balingen gehört, davon möchte ich aber rein gar nichts wissen und das spielt für uns in unserer Vorbereitung auf die anstehende Partie auch keinerlei Rolle. Uns erwartet dort am Freitagabend ein richtig heißer Tanz, die TSG wird uns alles abverlangen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Und genau darauf stellen wir uns auch ein. Wir wollen an unsere Einsatzbereitschaft sowie den Siegeswillen aus den letzten Wochen anknüpfen und den Rückrunden-Auftakt maximal erfolgreich gestalten.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt beim Rückrunden-Auftakt am kommenden Freitagabend nach jetzigem Stand auf Mert Tasdelen (Gelb-Rot-Sperre) sowie Marius Kunde (Gelbsperre). Ebenfalls in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen wird Mike Huras, welcher sich im Training vergangene Woche eine Schulterverletzung zugezogen hatte.

Der Gegner:

Mit 15 Punkten aus den bisherigen 17 Saisonspielen belegt die TSG Balingen als Aufsteiger nach der Hinrunde der aktuellen Spielzeit derzeit den 15. Tabellenplatz und damit – nach jetzigem Stand – den ersten Abstiegsplatz in der Regionalliga Südwest. Dabei holte das Team von Chefcoach Murat Isik in den letzten fünf Spielen insgesamt vier Punkte, kassierte dabei aber am vergangenen Spieltag eine herbe 0:6-Niederlage beim FC-Astoria Walldorf.

Das Hinspiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und der TSG Balingen am ersten Spieltag der aktuellen Saison Anfang August diesen Jahres endete mit 6:1 in der WIRmachenDRUCK Arena zugunsten der Aspacher.

Auch der direkte Vergleich geht dabei klar an die SG, die von bislang 16 Pflichtspielen insgesamt neun Duelle für sich entscheiden konnte. Viermal gewann Balingen, drei weitere Aufeinandertreffen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Freitagabend von Schiedsrichter Felix Ebert (30, FSG Kirtorf) und seinen beiden Assistenten Fabian Bierau und Niklas Rüddenklau.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website der TSG. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.