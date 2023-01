SG Sonnenhof Großaspach und TSG Backnang mit Kantersiegen Oberligisten der Region waren bei Testspielen im Einsatz.

Einen Tag nach dem ersten Testmatch müssen die Kickers eine deutliche Niederlage beim Regionalligisten in Walldorf einstecken. Schon nach zehn Minuten liegt der Oberliga-Tabellenführer mit 0:3 zurück. Den Ehrentreffer der Blauen erzielt Markus Obernosterer per verwandelten Foulelfmeter.

Die Neckarsulmer verlieren das Duell zweier Oberligisten in Hollenbach. Dabei gelingt der Sport-Union eine 1:0-Führung, die der FSV aber wettmacht.

Schiedsrichter: Timon Ulrich (Sülzbach)

Tore: 0:1 Pasqual Pander (37.), 1:1 Benjamin Kurz (43.), 2:1 Marius Uhl (55.), 3:1 Samuel Schmitt (62.).

