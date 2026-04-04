SG Sonnenhof Großaspach überzeugt beim 3:1 beim SV Sandhausen

Nach anfänglichem Abtasten nahm nach zehn Minuten die Partie an Fahrt auf. Der, noch zu hohe, erste Abschluss ging auf Kosten von Elias Rahn. Eine Aktion mit Initialzündung, denn fortan zeigte sich Großaspach bissiger und erkämpfte sich früh die Bälle zurück. Wie in der 14. Minute, als Kapitän Volkan Celiktas im Mittelfeld schnell reagierte und Fabian Eisele bediente, der auf der linken Seite Mert Tasdelen fand. Dieser zog in den Strafraum, täuschte erst die gegnerische Abwehr, um dann trocken flach ins rechte Ecke zu vollenden – 1:0 Aspach!

Die Antwort hätte prompt folgen können, doch der Kopfball von Sandhausens Pablo Zahnen Martinez landete zum Glück von SG-Schlussmann Maxi Reule am Querbalken (18.). Den Ton gaben dann aber wieder die Gäste an – und sie sollten sich schließlich auch für ihre Angriffsbemühungen mit dem Spielzug des Tages belohnen: wieder über die linke Seite ging es ganz schnell als Tasdelen Luca Molinari in die Box schickte, mit der Ruhe und Übersicht legte er maßgeschneidert in den Lauf von Michael Kleinschrodt, der Stürmer sagte Danke und netzte platziert zum 2:0 ein (35.) - eine verdiente Pausenführung.

Der zweite Durchgang begann gleich mit einem Knall und dem verpassten Anschlusstreffer des SVS. Molinari mit dem Fehler im Aufbauspiel und freie Fahrt für Pascal Testroet, der zwar Aspachs Reule erst aussteigen ließ, beim Schuss auf das leere Tor aber den zurückgeeilten Molinari übersah und diesen abschoss (47.). Die Schrecksekunde wurde zum Wachmacher, denn jetzt drückte der Dorfklub die Schwarz-Weißen wieder in die eigene Verteidigung. So ziemlich jeder, der ein rotes Trikot trug, durfte sich mit einem Torabschluss versuchen, doch entweder war ein gegnerisches Bein im Weg oder man zielte etwas zu ungenau.

Auch etliche Eckbälle segelten in den Strafraum, einer brachte auch richtig Gefahr – allerdings auf der anderen Seite. Ein schnell vorgetragener Konter der Gastgeber, Yanis Outman im Duell gegen SG-Keeper Reule und mit dem Glück des Tüchtigen trudelte der noch abgefälschte Ball vom Pfosten zurück ins Feld (64.). Keine drei Minuten später sollte die Vorentscheidung fallen. Wieder biss sich die SG am Strafraum fest und über Marius Kunde gelang das Arbeitsgerät zu Luca Molinari. Der nahm sich von der Strafraumgrenze ein Herz und traf perfekt in den linken oberen Winkel (67.), SVS-Torhüter Lukas Schneller blieb trotz Flugeinlage keine Chance.

Großaspach blieb am Drücker und besaß noch weitere Gelegenheiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, mussten zum Ärger von Maxi Reule aber doch noch das 1:3 in der letzten Sekunde hinnehmen – eine Rechtsflanke auf den zweiten Pfosten, wo Nico Nollenberger ungehindert zum Kopfball kam, konnte Reule zwar noch berühren, aber nicht mehr entscheidend abfälschen.

Der Freude machte dieser Ehrentreffer aber keinen Abbruch. Denn eine starke englische Woche, trotz 1:2-Niederlage letzten Samstag gegen Homburg, folgte der 2:1-Pokalsieg über Ulm und heute drei weitere Zähler auf das Konto. Mit 55 Punkten überholte man Spitzenreiter Freiberg und steht – zumindest bis Ostermontag – auf dem Platz an der Sonne. Es gab schon schlechtere Osterfeste...



Die nächste Partie

Am kommenden Freitagabend empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den TSV Schott Mainz. Anpfiff der Partie des 28. Spieltags der aktuellen Regionalliga Südwest-Saison 2025/26 in der Aspacher WIRmachenDRUCK Arena ist um 19 Uhr. Tickets sind im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen erhältlich.