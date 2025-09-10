SG Sonnenhof Großaspach trumpft auf, wildes 4:4 beim SSV Reutlingen

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

FC-Astoria Walldorf – SV Waldhof Mannheim 2:4

Walldorf startete stark und ging durch Leonhard Balkow in der 17. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte Mannheim das Spiel mit drei Treffern binnen 14 Minuten (53., 56., 67.). Balkow brachte Walldorf in der 85. Minute noch einmal heran, ehe die Gäste in der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand zum 4:2 setzten.

TuS Ergenzingen – Freiburger FC 1:3

Der Freiburger FC präsentierte sich auswärts eiskalt. Filip Tritschler traf in der 22. Minute zum 1:0, Deniz Bilgic legte in der 38. Minute nach. Ergenzingen schöpfte durch Abdullah Emin Yelek in der 62. Minute Hoffnung, doch Santiago Frantz Gonzalez machte mit dem 3:1 in der 89. Minute alles klar.

SSV Reutlingen – TSG Balingen 4:4

Ein verrücktes Torfestival mit dramatischem Finale! Balingen führte nach Treffern von Linus Meiling (2.) und Niklas Bender (10., 35. Elfmeter) sowie einem verwandelten Strafstoß von Nico Kieninger (54.) bereits 4:1. Zuvor hatte Elyasa Isik (42.) für Reutlingen verkürzt. Doch ein Eigentor von Ege Günes (79.) brachte die Wende, Kjell Otterbach (86.) und Joaquim Agyemang (90.+5) retteten den Gastgebern ein 4:4. Überschattet wurde das Spiel von der Roten Karte gegen Sahcan Izgi (89.) für Balingen.

SGV Freiberg – Bahlinger SC 2:0

Freiberg zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Luca Rakoczy brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, Roman Timoshenko sorgte in der 67. Minute für die Entscheidung.

VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach 2:5

Großaspach erwischte einen Traumstart: Cayan Demirköprü (3.) und Sidar Demirköprü (11.) stellten früh auf 2:0. Zwar verkürzte Lirion Buduri-Gashi in der 31. Minute, doch Sean Wallace (56.) und Leon Schürer per Elfmeter (77.) entschieden die Partie. In der turbulenten Nachspielzeit trafen Maximilian Humpf (90.+1) und Simone Giovanne Doria per Strafstoß (90.+3) zum 5:2-Endstand.

SG HD-Kirchheim – TSG 62/09 Weinheim 1:3

Kirchheim erwischte den besseren Start und traf bereits in der 5. Minute zur Führung. Doch Weinheim antwortete prompt: Ismet Kartal glich in der 15. Minute aus, Muhammed Taha Kilichan drehte die Partie nur eine Minute später. Tom Gebauer erhöhte in der 35. Minute auf 3:1 und stellte den Auswärtssieg früh sicher.

