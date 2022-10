SG Sonnenhof Großaspach trifft auf den Ex-Mitfavoriten Der Oberliga-Zweite aus dem Fautenhau empfängt die bislang enttäuschenden Fußballer aus Villingen.

Auf Großaspachs Oberliga-Fußballer wartet am Samstag ab 14 Uhr im heimischen Stadion eine echte Herausforderung: Der Tabellenzweite aus dem Fautenhau empfängt den FC 08 Villingen. Die Elf vom Schwarzwaldrand liegt zur Überraschung aller derzeit zwar nur auf Rang 13, doch der Trainer der SG Sonnenhof Evangelos Sbonias sagt: „Die Qualität im Villinger Kader gehört zum Besten, was die Liga zu bieten hat.“

Eine Meinung, mit der Aspachs 40-jähriger Coach nicht alleine dasteht. Vor der Saison galt der FC 08 für fast alle Oberliga-Experten als die einzige Mannschaft, die es schaffen könnte, dem großen Titelfavoriten Stuttgarter Kickers in die Meisterschaftssuppe zu spucken. 13 Spiele später hat der Geheimfavorit nur 15 Punkte und muss schauen, dass er sich aus der Abstiegszone verabschiedet. Zuletzt setzte es zu Hause eine 0:2-Niederlage gegen Oberachern.

Sbonias hat das und auch die zuvor teilweise deutlichen Siege, darunter ein 4:0 gegen die TSG Backnang, wie die unerwarteten Rückschläge des morgigen Gegners zur Kenntnis genommen und verspricht: „Wir lassen uns von der momentanen Situation Villingens nicht blenden.“ Er erwartet von seiner Mannschaft eine konzentrierte Leistung und „dass wir die Dinge, die uns in den bisherigen Partien zu Hause ausgemacht haben, erneut auf den Platz bringen“. So wie beim verdienten 1:0 in Reutlingen, bei dem seine Elf „viel von unseren Prinzipien und Werten“ gezeigt hat. Heißt? „Jeder einzelne Spieler hat mit seinem Defensivverhalten dazu beigetragen, dass hinten die Null bis zum Ende stand.“

Das soll nun morgen auch gelingen, will der Tabellenzweite aus Aspach so kurz vor dem Topduell im Fautenhau in einer Woche gegen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers seine gute Ausgangsposition wahren. So weit blickt der SG-Coach allerdings noch nicht nach vorne. Für ihn gilt es nun erst einmal, die Hürde Villingen zu nehmen. Personell ist das Team aus dem Fautenhau dafür durchaus gerüstet. Zwar fehlt weiterhin der starke Rechtsverteidiger Elias Rahn (Verletzung am Hüftbeuger), doch ansonsten sieht es gut aus. Selbst Benedict Dos Santos und der lange verletzte Dominik Beißwenger mischen mittlerweile wieder im Großaspacher Mannschaftstraining mit. Inwieweit es für einen der beiden morgen aber in den Kader reicht, wird sich erst noch zeigen.

Zumal es für Evangelos Sbonias keine großen Gründe gibt, gegenüber der Anfangsformation von Reutlingen was zu ändern, selbst wenn sich der junge Jannik Pfänder in der knappen halben Stunde nach seiner Einwechslung in sehr guter Form präsentierte. Sein Trainer hat das sicher zur Kenntnis genommen und wird zufrieden sein, dass der am Sonntag erst 19 Jahre alt gewordene zentrale Mittelfeldspieler viel Druck auf die Etablierten macht. Konkurrenz belebt das Geschäft – und hilft, echte Herausforderungen zu meistern.

Infos

Drei Ex-Aspacher Im Heimspiel morgen trifft die SG Sonnenhof mit Jonas Brändle, Georgios Pintidis und Matthias Stüber auch auf drei Spieler, die schon das Aspacher Trikot trugen. Wobei Pintidis zuletzt beim 0:2 gegen Oberachern nicht zum Einsatz kam.

Ein Skandalspiel Am 13. September 2008 sorgte der 1:0-Heimsieg Villingens über Aspach für negative Schlagzeilen. Ausgelöst von SG-Torwart Milan Jurkovic war es zu einem Handgemenge zwischen beiden Teams gekommen. Dabei wurde Großaspachs damaliger Trainer Thomas Letsch, der schlichten wollte, schwer verletzt und musste sich zwei Tage später mit einer Notoperation die Milz entfernen lassen. Der Täter konnte nie richtig ermittelt werden. Letsch, der mit der Fautenhauelf neun Monate später in die Regionalliga aufstieg und WFV-Pokal-Sieger wurde, hat den Vorfall offenbar gut überstanden. Schließlich ist der 54-Jährige mittlerweile als Trainer des VfL Bochum in der Ersten Bundesliga angekommen.