SG Sonnenhof Großaspach: Trainingsstart und drei Abgänge

Die SG Sonnenhof Großaspach ist zurück auf dem Trainingsplatz. Nach einer 43-tägigen Winterpause begrüßte Trainer Pascal Reinhardt die Mannschaft am gestrigen Montag pünktlich um 16 Uhr bei eisigen Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz an der WIRmachenDRUCK Arena. Der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg startete mit dem Trainingsauftakt offiziell in die rund fünfwöchige Wintervorbereitung.