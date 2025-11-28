SG Sonnenhof Großaspach stürmt furios an die Regionalliga-Spitze
Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags
Zum Start in den 19. Spieltag der Regionalliga Südwest setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach souverän gegen den FC-Astoria Walldorf durch und übernahm dadurch die Tabellenführung.
Am Ende sehr deutlich setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Zur 1:0-Pausenführung sorgte Loris Maier (26.). Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren durch Michael Kleinschrodt (61.), Niklas Pollex (63.), erneut Maier (66.), Mert Tasdelen (81.) und Torjäger Fabian Eisele (90.+3.) nach.
---
Der SGV Freiberg trifft als Tabellenführer auf den drittplatzierten FSV Frankfurt zum Spitzenvergleich. Beide Mannschaften trennen nur zwei Zähler, die Partie verspricht Tempo und unmittelbare Auswirkungen auf die Rangordnung.
Der TSV Steinbach Haiger spielt gegen die TSG Balingen – ein Duell zwischen Top-Sechs und Abstiegszone. Für Steinbach geht es um den Anschluss nach oben, Aufsteiger Balingen benötigt jeden Punkt im Kampf gegen Platz 15.
Der Bahlinger SC misst sich mit dem TSV Schott Mainz im Kellervergleich. Beide Teams stehen bei zehn beziehungsweise neun Punkten und wissen: Ein Sieg wäre vor der Pause mehr als nur ein Lebenszeichen.
Bayern Alzenau empfängt Kickers Offenbach – 16. gegen 13., Rettungskampf gegen Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen dringend Stabilität, während Offenbach mit einem Auswärtserfolg Luft nach oben hätte.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Absteiger SV Sandhausen trifft auf die Stuttgarter Kickers, tabellarisch Nachbarn im Mittelfeld. Ein enger Ausgang ist wahrscheinlich, zumal beide Teams mit 27 und 26 Punkten zwischen Anspruch und Realität balancieren.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Der FC 08 Homburg spielt gegen den SC Freiburg II – beide bei 26 Zählern in Sichtweite der oberen Hälfte. Kleinigkeiten und Effizienz im Strafraum dürften dieses Gleichgewichtsspiel entscheiden.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz empfängt Eintracht Trier. Für Barockstadt geht es als 14. um ein beruhigendes Polster, Trier will mit 28 Punkten den Blick wieder nach oben richten.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Der FSV Mainz 05 II duelliert sich mit dem KSV Hessen Kassel – Vierter gegen Siebter. Mainz kann mit einem Heimsieg Druck auf die Spitze ausüben, Kassel hat die Chance, sich fest im oberen Drittel zu verankern.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________