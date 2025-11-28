 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

SG Sonnenhof Großaspach stürmt furios an die Regionalliga-Spitze

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Zum Start in den 19. Spieltag der Regionalliga Südwest setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach souverän gegen den FC-Astoria Walldorf durch und übernahm dadurch die Tabellenführung.

---

Heute, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
6
0
Abpfiff

Am Ende sehr deutlich setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Zur 1:0-Pausenführung sorgte Loris Maier (26.). Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren durch Michael Kleinschrodt (61.), Niklas Pollex (63.), erneut Maier (66.), Mert Tasdelen (81.) und Torjäger Fabian Eisele (90.+3.) nach.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
14:00live

Der SGV Freiberg trifft als Tabellenführer auf den drittplatzierten FSV Frankfurt zum Spitzenvergleich. Beide Mannschaften trennen nur zwei Zähler, die Partie verspricht Tempo und unmittelbare Auswirkungen auf die Rangordnung.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00live

Der TSV Steinbach Haiger spielt gegen die TSG Balingen – ein Duell zwischen Top-Sechs und Abstiegszone. Für Steinbach geht es um den Anschluss nach oben, Aufsteiger Balingen benötigt jeden Punkt im Kampf gegen Platz 15.

Morgen, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00live

Der Bahlinger SC misst sich mit dem TSV Schott Mainz im Kellervergleich. Beide Teams stehen bei zehn beziehungsweise neun Punkten und wissen: Ein Sieg wäre vor der Pause mehr als nur ein Lebenszeichen.

Morgen, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00live

Bayern Alzenau empfängt Kickers Offenbach – 16. gegen 13., Rettungskampf gegen Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen dringend Stabilität, während Offenbach mit einem Auswärtserfolg Luft nach oben hätte.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Absteiger SV Sandhausen trifft auf die Stuttgarter Kickers, tabellarisch Nachbarn im Mittelfeld. Ein enger Ausgang ist wahrscheinlich, zumal beide Teams mit 27 und 26 Punkten zwischen Anspruch und Realität balancieren.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00

Der FC 08 Homburg spielt gegen den SC Freiburg II – beide bei 26 Zählern in Sichtweite der oberen Hälfte. Kleinigkeiten und Effizienz im Strafraum dürften dieses Gleichgewichtsspiel entscheiden.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz empfängt Eintracht Trier. Für Barockstadt geht es als 14. um ein beruhigendes Polster, Trier will mit 28 Punkten den Blick wieder nach oben richten.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00

Der FSV Mainz 05 II duelliert sich mit dem KSV Hessen Kassel – Vierter gegen Siebter. Mainz kann mit einem Heimsieg Druck auf die Spitze ausüben, Kassel hat die Chance, sich fest im oberen Drittel zu verankern.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 028.11.2025, 21:00 Uhr
Timo BabicAutor