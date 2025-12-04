SG Sonnenhof Großaspach: "Sind aber noch lange nicht am Ende"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum 20. sowie zugleich letzten Regionalliga Südwest-Spieltag diesen Jahres beim FSV Frankfurt. Anpfiff der Partie in der PSD Bank Arena in Frankfurt am Main ist um 14 Uhr.
Die Stimme:
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Ich glaube an dieser Stelle ist es durchaus mal angebracht, dass ich vor dem üblichen Rück- sowie Ausblick, was das Sportliche angeht, die Gelegenheit mal für ein paar etwas andere Worte nutze. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass hinter uns ein wirklich sensationelles Jahr 2025 liegt. All‘ die geleistete Arbeit, was wir Woche für Woche investiert und dann schließlich auf dem Platz gelassen haben. Dafür haben wir uns im Mai mit dem überragenden Doublesieg - bestehend aus Oberliga-Titel und wfv-Pokalsieg – auch entsprechend belohnt. Das haben sich die Jungs sowas von verdient. Und auch heute kribbelt es noch, als wäre es erst gestern gewesen, wenn wir auf diese Momente zurückblicken. Umso wichtiger war es uns, dass wir diese positive Energie, dieses extrem starke Gemeinschafts- und Verbundenheitsgefühl in unserem Klub auch mit in die neue Spielzeit in die Regionalliga nehmen. Wir haben einen richtig guten Weg eingeschlagen, sind aber noch lange nicht am Ende und unglaublich dankbar für das, was wir in diesem Jahr gemeinsam erleben durften. Daher möchte ich allen Beteiligten - egal in welcher Funktion oder Rolle - an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ohne diese bedingungslose Unterstützung, den Glauben an unsere Sache sowie den Einsatz Woche für Woche wäre das alles nicht möglich gewesen. Für uns steht nun am kommenden Samstag das letzte Spiel in diesem ereignisreichen und intensiven Jahr an. Zu Gast beim FSV Frankfurt erwartet uns dort zum Abschluss einmal mehr ein richtiger Brocken, der uns alles abverlangen wird. Aber auch auf diese Herausforderung freuen wir uns riesig, werden uns wieder bestmöglich vorbereiten und dann am Samstag nochmal alles rausfeuern, was wir im Tank haben. Zumal wir aus dem Hinspiel bekanntlich noch eine offene Rechnung zu begleichen haben.“
Die Personalsituation:
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt beim letzten Spiel des Jahres am kommenden Samstag in Frankfurt nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Mike Huras (Schulter-OP). Fraglich ist zudem ein Einsatz von Hugo Kretschmar (krank).
Der Gegner:
Mit 33 Punkten aus den bisherigen 19 Saisonspielen belegt der FSV Frankfurt derzeit den vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest und liegt somit vier Zähler hinter der SG. Dabei holte das Team von Chefcoach Tim Görner in den letzten fünf Spielen insgesamt zehn Punkte und kassierte nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage erst am vergangenen Samstag bei Spitzenreiter Freiberg (1:3) wieder einen kleinen Dämpfer.
Das Hinspiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem FSV Frankfurt am dritten Spieltag der aktuellen Saison im August diesen Jahres endete knapp mit 2:3 in der WIRmachenDRUCK Arena zugunsten der Frankfurter, welche die Partie am Ende nach zweimaligem Rückstand noch drehten. Der Dorfklub war zunächst durch Treffer von Mert Tasdelen und Niklas Mohr jeweils in Führung gegangen, musste die Partie aufgrund von zwei Platzverweisen (Volkan Celiktas und Niklas Mohr) allerdings mit nur noch neun Mann zu Ende bringen.
Auch der direkte Vergleich geht dabei an den FSV, welcher von bislang acht Pflichtspielen insgesamt fünf Duelle für sich entscheiden konnte. Zweimal gewann Aspach, ein weiteres Aufeinandertreffen endete Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Freitagabend von Schiedsrichter Jason Lieser (24, SV Hetzerath) und seinen beiden Assistenten Jan-Hagen Engel und Matthias Munkler.
Rund um die Partie:
Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website der TSG. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.