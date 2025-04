SG Sonnenhof Großaspach: "Sie haben aber bekanntlich viel Qualität"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag zum 23. Spieltag der Oberliga-Spielzeit 2024/25 den VfR Mannheim. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das war am vergangenen Samstag in Ravensburg eine wirklich gute Leistung von uns, sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball. Wenn es was zu bemängeln gibt, dann ist das unsere Chancenverwertung. Wir haben eine Vielzahl an herausgespielten Möglichkeiten einfach nicht genutzt. Dennoch gehen wir mit zwei Siegen aus dieser englischen Woche, das war auch unser Ziel. Unser kommender Gegner – der VfR Mannheim – ist für uns aktuell schwer einzuschätzen. Sie haben aber bekanntlich viel Qualität und Erfahrung in den eigenen Reihen. Wir brauchen die gleiche, gesunde Mischung aus Selbstverständnis und Freude am Spiel wie bereits in der Vorwoche. Wenn uns das wieder gelingt, dann bin ich mir sicher, dass wir unsere Serie weiter fortführen können.“

Nach wie vor verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch). Ansonsten steht nach jetzigem Stand wieder der komplette Kader zur Verfügung.

Der Gegner:

Aktuell belegt der VfR Mannheim mit 51 Punkten aus den bisherigen 26 Saisonspielen den dritten Tabellenplatz in der Oberliga und hat dabei derzeit 12 Punkte Rückstand auf die zweitplatzierte TSG Balingen sowie gar 23 Zähler auf Spitzenreiter Großaspach. Dabei hatte sich das Team von Coach Marcel Abele zur Winterpause nochmal namhaft verstärkt: Mit Robin Becker (vom 1. FC Saarbrücken), Raphael Akoto (vom FC Gießen) und Jabez Makanda (von Alemannia Aachen) verstärkten gleich drei Akteure aus höheren Spielklassen den Deutschen Meister von 1949, um den Kampf auf die vorderen beiden Tabellenplätze nochmal zu intensivieren.

Aus den vergangenen fünf Partien holte der VfR insgesamt sieben Punkte. Dabei siegten die Mannheimer gegen den VfR Aalen (2:0) sowie beim FSV Hollenbach (1:0), eine Punkteteilung gab es gegen den 1. CfR Pforzheim (1:1). Geschlagen geben musste sich der Verein für Rasenspiele schließlich beim SV Fellbach (0:2) sowie am vergangenen Samstag zuhause gegen die TSG Balingen (2:4). Der direkte Vergleich zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfR Mannheim geht klar an die Aspacher, die von bislang elf Aufeinandertreffen beachtliche acht Begegnungen für sich entscheiden konnte. Zweimal gewann Mannheim, eine weitere Partie endete torlos. Unvergessen bleibt der 8:0-Heimsieg der SG gegen den VfR am 22. November 2008 - am Ende dieser Spielzeit feierte der Dorfklub außerdem den Gewinn der Meisterschaft in der Oberliga. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Roman Reck (TSV Höfingen, SRG Leonberg) und seinen beiden Assistenten Christian Krapf und Tobias Lauber.

Rund um die Partie:

Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es noch im Online-Vorverkauf unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3B direkt an Kasse 3). Diese öffnen am Samstag wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden.

Beim Heimspiel am Samstag gibt es für alle Kids außerdem noch eine Überraschung. Nach Spielende dürfen sich die jüngsten Besucher ein kleines Ostergeschenk aus dem SG-Osternest nehmen, welches auf dem Stadionvorplatz zu finden sein wird. Außerdem findet im Anschluss an die Partie in der Fautenhau Alm außerdem wieder die offizielle „Nachspielzeit“ statt. Gemeinsam mit DJ Max, leckerem Essen und coolen Drinks soll hier gemeinsam nach Abpfiff noch gefeiert werden. Der Eintritt ist wie immer frei.