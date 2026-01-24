SG Sonnenhof Großaspach setzt ein Ausrufezeichen auf dem Kunstrasen

Schon früh zeigt sich auf dem Kunstrasenplatz in Großaspach, dass dieser Testspielnachmittag mehr werden soll als ein lockerer Wiedereinstieg. Die SG Sonnenhof Großaspach tritt von Beginn an konzentriert, zielstrebig und dominant auf. Gegen den FC Nöttingen übernimmt der Regionalligist sofort die Kontrolle über Ball und Raum, zwingt den Gegner in die Defensive und gibt das Tempo vor. Rund 100 Zuschauer verfolgen einen Auftritt, der von Klarheit und Spielfreude geprägt ist.

Die Überlegenheit schlägt sich nach 22 Minuten erstmals auf der Anzeigetafel nieder. Fabian Eisele bringt Großaspach mit dem 1:0 in Führung und setzt damit den Startpunkt für eine Partie, die zunehmend einseitig wird. Der Treffer gibt der Mannschaft zusätzliche Sicherheit, die Abläufe greifen, die Abstände stimmen. Großaspach bleibt geduldig, ohne an Entschlossenheit zu verlieren.

Kurz vor der Pause fällt das verdiente 2:0. In der 43. Minute erhöht Lukas Stoppel und sorgt dafür, dass der Regionalligist mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit geht.

Nach dem Seitenwechsel setzt sich das Bild fort, nun allerdings mit noch größerer Konsequenz. In der 56. Minute trifft Arbnor Nuraj zum 3:0 und öffnet damit endgültig die Tür zu einer deutlichen Entscheidung. Großaspach erhöht den Druck, nutzt die entstehenden Räume und spielt die Überlegenheit nun auch gnadenlos aus.

Was folgt, ist eine Phase, in der sich ein Treffer an den nächsten reiht. Leon Schürer trifft in der 61. Minute zum 4:0, nur eine Minute später erhöht Christian Mistl auf 5:0. Der Gegner wirkt in dieser Phase überfordert, während Großaspach mit Tempo, Präzision und Variabilität überzeugt. In der 67. Minute fällt das 6:0 durch ein Eigentor und unterstreicht die vollständige Kontrolle des Regionalligisten.

Auch danach bleibt Großaspach aufmerksam und hungrig. Die Mannschaft schaltet nicht zurück, sondern hält das Niveau hoch. In der 84. Minute setzt Loris Maier mit dem 7:0 den Schlusspunkt unter einen Testspielauftritt, der in seiner Deutlichkeit kaum Raum für Zweifel lässt. Der Endstand spiegelt nicht nur die Torchancen, sondern auch die klare Rollenverteilung auf dem Platz wider.

Der hohe Sieg ist ein starkes Signal aus Sicht der SG Sonnenhof Großaspach. Er zeigt, wie gut die Mannschaft bereits in der frühen Phase der Vorbereitung harmoniert, wie breit sie aufgestellt ist und wie konsequent sie Chancen nutzt. Gleichzeitig bleibt der Blick realistisch: Testspiele sind Momentaufnahmen, doch diese fällt ausgesprochen positiv aus.