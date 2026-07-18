SG Sonnenhof Großaspach schlägt auch Ligakonkurrent TSG Hoffenheim II

Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Regionalliga-Vizemeister SGV Heilbronn-Freiberg sowie den Siegen gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim (2:0) und Verbandsligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen (7:0) bestätigte Großaspach auch gegen Hoffenheim II die gute Frühform. Marlon Faß brachte die Gäste bereits in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. Der Zweitliga-Leihspieler traf damit erneut und unterstrich seine Bedeutung in der Vorbereitung. Noch vor der Pause erhöhte Lukas Stoppel in der 35. Minute auf 2:0. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss.

Schiedsrichter der Partie war Dominik Wegert aus Tauberbischofsheim. Für Großaspach war der Test nicht nur wegen des Ergebnisses wertvoll, sondern auch mit Blick auf die kommende Drittligasaison. Anfang September kommt es in der Liga bereits zum Wiedersehen mit der TSG Hoffenheim II, dann im Heimspiel der SGS.

Bis dahin wartet auf den Aufsteiger ein dichtes Programm. Am Dienstag, 21. Juli, steht um 18.30 Uhr der nächste Test beim VfR Aalen an. Am Samstag, 25. Juli, folgt um 12 Uhr der Vergleich mit dem SV Darmstadt 98. Ernst wird es anschließend im WFV-Pokal: Am 1. August gastiert Großaspach beim FV Löchgau.