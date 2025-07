SG Sonnenhof Großaspach: Sattes 8:0 des Regionalligisten im WFV-Pokal

– Foto: Jens Körner

Der Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach hat den Pflichtspielauftakt der neuen Saison 2025/26 erfolgreich gestaltet. Beim Landesligisten GSV Pleidelsheim präsentierten sich die Aspacher in der zweiten Runde des DB Regio-wfv-Pokals als Titelverteidiger bereits in Torlaune und setzten sich am Ende deutlich mit 8:0 durch.

Neuzugang Loris Maier, welcher sich an diesem Tag gleich viermal in die Torschützenliste eintragen durfte, eröffnete den Torregen in der achten Spielminute. Über drei Stationen hatte sich der Dorfklub aus der eigenen Hälfte heraus kombiniert. Eisele bediente Maier per feinem Steckpass, Letzterer lupfte den Ball anschließend gefühlvoll ins Tor zur frühen Führung für die Gäste. In der darauffolgenden Phase verteidigte Pleidelsheim leidenschaftlich, machte die Räume weitestgehend zu und beschränkte sich auf die eigene Defensivarbeit. In der 34. Spielminute durchbrachen die Rot-Schwarzen jedoch den Abwehrriegel und erhöhten auf 2:0. Antonis Aidonis schickte eine feine Flanke aus dem rechten Halbfeld in die Box, Michael Kleinschrodt war zur Stelle und köpfte sehenswert ins linke Eck. Und damit nicht genug: Leon Maier setzte Lukas Stoppel kurz darauf auf der linken Außenbahn in Szene, dieser zog durch bis an die Grundlinie und legte dann nochmal quer für Fabian Eisele, der nur noch einschieben musste zum 3:0 (39.). Den Schlusspunkt im ersten Durchgang setzte dann erneut Loris Maier, der eine flache Hereingabe von Elias Rahn von der rechten Seite aus kurzer Distanz über die Linie drückte (45.).

Nach dem Seitenwechsel drückte die SG weiter aufs Gaspedal. Rund eine Viertelstunde war im zweiten Durchgang gespielt, da verwertete erneut Loris Maier eine Tasdelen-Flanke von links im Zentrum per Kopf zum 5:0 (61.). Für den schönsten Treffer des Tages war dann wenige Zeigeumdrehungen später ebenfalls Maier verantwortlich: Einen langen Ball bekam der GSV-Defensivverbund nicht konsequent genug wegverteidigt, den Abpraller gut 20 Meter vor dem Tor nahm der 26-jährige Offensivmann mit vollem Risiko per Direktabnahme und versenkte diesen sehenswert im linken oberen Knick zum 6:0 (70.). Aber auch das sollte es noch nicht gewesen sein: Neuzugang Luca Molinari brachte zwei Minuten später eine weitere technisch feine Flanke an den zweiten Pfosten, dort zeigte sich Elias Rahn als dankbarer Abnehmer, der wohlüberlegt ins linke untere Eck zum 7:0 einnetzte (72.). Für den letzten Treffer des Tages sorgte dann ein weiteres Mal Torjäger Fabian Eisele, der nach starker Vorarbeit von Loris Maier erneut das runde Leder nur noch über die Linie zum 8:0-Endstand drücken musste (86.). Für die SG Sonnenhof Großaspach geht es nun - nach jetzigem Stand - in der dritten Pokalrunde am Mittwoch, den 27. August um 17.15 Uhr zum Sieger der Partie TSV Ilshofen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen gegen den FV Löchgau. Das nächste Spiel Am kommenden Samstag startet die SG Sonnenhof Großaspach mit einem Heimspiel in die Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26. Zum Saisonauftakt ist Oberliga-Mitaufsteiger TSG Balingen in der WIRmachenDRUCK Arena zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr. Tickets gibt es wie üblich im Online-Shop der SG sowie am Spieltag an den Tageskassen.