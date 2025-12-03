SG Sonnenhof Großaspach: Positive finanzielle Jahresbilanz

Die SG Sonnenhof Großaspach hat am Dienstagabend, den 2. Dezember 2025, zur ordentlichen Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2024/25 geladen. Diese fand ab 19 Uhr wie üblich in der Dinkelacker Alm der WIRmachenDRUCK Arena vor zahlreichen Anwesenden statt.

Herausragendes sportliches Jahr: Eine historische sowie ereignisreiche Spielzeit liegt hinter dem Dorfklub. Gefolgt vom beeindruckenden Meistertitel in der Oberliga BW mit am Ende beachtlichen 95 Punkten (!) aus 34 Spielen bei einem sagenhaften Torverhältnis von 109:26 und zugleich lediglich einer Saisonniederlage, folgte am 24. Mai schließlich durch einen 2:0-Finalsieg gegen die TSG Balingen noch der Gewinn des DB Regio-wfv-Pokals. Doublesieger! Und wer gedacht hätte, dass sich die diese Mannschaft eine sportliche Etage höher in der Regionalliga Südwest schwertun würde, der sollte sich gewaltig irren. Nach 19 Spieltagen steht die SG mit 37 Punkten als Aufsteiger auf einem unfassbar starken zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Freiberg. Und die eingeschlagene, tolle sportliche Entwicklung ist noch lange nicht am Ende...

Positive finanzielle Jahresbilanz: Eine weitere erfreuliche Nachricht an diesem Abend: Das ausgegebene Ziel, im operativen Geschäft mindestens eine schwarze „Null“ zu erreichen, wurde erreicht. Die Finanzierung des Vereins ist somit sichergestellt. Noch erfreulicher: Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird zudem von einer moderaten Ergebnissteigerung ausgegangen. Der positive Trend setzt sich somit auch nahtlos im Bereich der Finanzen fort. Ein großer Dank an alle, die jetzt schon zugesagt haben, den Verein hierbei auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen.