SG Sonnenhof Großaspach: Offizielle Meister-Ehrung und Rahmenprogramm Das letzte Heimspiel der Saison steht für die SG Sonnenhof Großaspach am kommenden Samstag in der Regionalliga Südwest an. Der Dorfklub feiert den Aufstieg in die 3. Liga. von sgs · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

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Eine Region feiert ihren Meister: Am kommenden Samstag, den 9. Mai, bestreitet die SG Sonnenhof Großaspach ihr letztes Regionalliga-Heimspiel einer geschichtsträchtigen Saison 2025/26. Die Partie gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird um 14 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach angepfiffen. Arena-Öffnung ist bereits um 12:30 Uhr. Tickets sind weiterhin im Online-Shop unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den

Tageskassen erhältlich.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 live PUSH

Die Fans dürfen sich schon jetzt auf einen hochemotionalen Tag und ein mit vielen Highlights gespicktes Rahmenprogramm freuen. Als Dank für die tolle Unterstützung über die gesamte Saison hinweg erhält jeder Besucher im Heimbereich am Einlass zur Aufstiegsparty Getränkegutscheine. Diese können ab 16:30 Uhr auf dem Vorplatz der Arena wahlweise für Bier oder Apfelschorle eingelöst werden. Zusätzlich wird ein Gutschein für einen „Dorfklub-LK-Weck“ ausgegeben, der ebenfalls ab 16:30 Uhr einlösbar ist. Ergänzend dazu erhält jeder Fan im Heimbereich einen Dorfklub-Autoaufkleber. Am Merchandise-Stand sind die limitierten und heißbegehrten Aufstiegsshirts zum Preis von 20 Euro erhältlich. Darüber hinaus stehen tolle Angebote im SG-Meister-Sale bereit. Bei jedem Einkauf ab 20 Euro am Merch-Stand erhalten die Besucher zusätzlich ein Erinnerungsshirt an das DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen kostenfrei dazu.